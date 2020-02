Commerce extÃ©rieur : Promotion des exportations

Accompagné du wali Mohamed Belkateb, du président de l’APW, des autorités civiles et militaires ainsi que des cadres du secteur, le ministre s’est rendu à l’université Ferhat-Abbes Sétif 1 où il a procédé à l’ouverture d’une journée d’étude consacrée aux «mécanismes de diversification et de développement des exportations et l’impact sur le développement économique national».

« Cette visite s’intègre dans le sens des 54 engagements du président de la République qui consent un intérêt particulier à la question liée au commerce extérieur. Il est vrai que notre économie reste encore fragile et dépend de surcroît des importations et de la rente pétrolière », dit-il.

« Nous avons relevé à travers la journée d’études consacrée au volet de l’exportation et lors de la visite d’une usine, que le message porté par le programme du Président Abdelmadjid Tebboune et le plan d’action du gouvernement sont bien perçus à la base », ajoute-t-il.

« Je dis donc que les alternatives existent et qu’il faut encourager, aider et accompagner la production nationale», poursuit le ministre.

Cette rencontre, organisée par la direction régionale du commerce et l’université, a regroupé les présidents et directeurs des chambres de commerce, les directeurs du commerce de Sétif, Batna et Annaba, des exportateurs, des responsables d’institutions financières et de doctorants.

Le ministre a souligné l’importance que revêt cette journée d’étude et l’impact qu’elle est appelée à produire dans l’impulsion de l’économie nationale. Il a rappelé la situation qui prévaut dans le domaine du commerce extérieur à travers des indicateurs révélateurs et fait état d’une économie fragile qui repose essentiellement sur la rente pétrolière et les importations dans un phénomène de dépendance d’autant aggravé par la fluctuation des prix du pétrole.

Il a indiqué que sur les 54 engagements du Président, une dizaine se rapportent au commerce extérieur qui fait actuellement l’objet de la plus haute attention du gouvernement, à travers des ateliers tendant à évaluer avec précision la situation qui prévaut dans ce domaine, mettre un terme au phénomène de la surfacturation et mettre en œuvre une stratégie de promotion des exportations avec la mise en place d’un dispositif d’encadrement. Il s’agit aussi de reconsidérer le climat des affaires et d’aller vers le changement avec une dynamique d’accompagnement tendant à améliorer la gestion et la production au niveau des entreprises, ajoute-t-il.

Il souligne que l’optimisme est de mise, d’autant qu’il est consolidé par des traditions et un taux d’intégration satisfaisant dans une stratégie nationale qui met en avant les 4 secteurs porteurs que sont l’industrie pharmaceutique, la pièce de rechange, l’industrie de transformation dans l’agroalimentaire et les projets innovants portés par les jeunes.

La journée d’étude a été marquée par plusieurs communications et des débats fructueux autour de ce thème d’actualité et une cérémonie à l’issue de laquelle ont été honorés plusieurs cadres.

Le ministre s’est rendu à la direction du Commerce et a visité la Sarl Agro-Film du groupe Khanfri, notamment l’unité de fabrication d’outils d’impression clichés et cylindres où il a constaté la haute qualité d’un produit qui couvre les besoins nationaux dans un domaine aussi sensible et fait l’objet d’exportation vers la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, le Cameroun et bientôt le Maroc. L’opérateur économique fait état de certaines pratiques bureaucratiques qui entravent la dynamique d’exportation avant que le ministre ne fasse état d’une prochaine rencontre avec les exportateurs, de la révision des textes législatifs organisant le domaine et de mesures d’allégement et de facilitation. La wilaya compte 90.104 commerçants inscrits au Registre du commerce. Le ministre a inauguré la nouvelle antenne du Registre du commerce.

F. Zoghbi