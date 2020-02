Dans la lucarne : La LFP et lâ€™arbitrage

On ne dira jamais assez que ce qui se passe dans l’arbitrage n’a pas été ébruité par presse interposée «sans but». Ce qui nous donne une image presque idyllique des compétitions de football qui se déroulent sans accrocs. En fouinant un peu plus, on peut se constater que la vérité n’a pas été omniprésente pour une seule mais diverses raisons. C’est peut-être pour préserver une certaine quiétude et épargner aussi quelques clubs qui se trouvent dans une mauvaise posture au classement général des différents paliers des championnats et ce quelle que soit la division en question. C’est vrai que tout le monde a pu voir et entendre que des arbitres dans les «petites divisions» ont été sérieusement molestés et certains ont failli trépasser. Néanmoins, on n’a pas trop insisté sur ces cas assez dangereux au demeurant, qui ont failli emportés des vies humaines. Le seul tort est d’avoir été correct et impartial dans la prise de décisions. De telles situations risquent d’empirer au fur et à mesure qu’on se rapproche de la fin des différents championnats de football quelle que soit la division considérée. Le président de la LFP s’est longuement exprimé sur l’arbitrage en affirmant que les «arbitres qui commettent des fautes d’arbitrage flagrantes, qui peuvent fausser le résultat d’une rencontre, doivent être sévèrement sanctionnés afin de préserver l’éthique sportive». Car, il faut admettre aujourd’hui que la «tasse» est pleine lorsqu’on entend dire que des rencontres ont été officiées par des arbitres de la même région, pour ne pas dire la même ville. C’est un peu le comble de l’ironie. Ceux qui ont la responsabilité de veiller sur la gestion de notre football doivent réagir et prendre les mesures qui s’imposent en vue d’éviter le pire. Il est clair que ce sont les fondements même de notre football qui sont touchés de plein fouet. On ne peut laisser porter atteinte aussi flagrante à l’éthique sportive. Ce qui est ahurissant et surprend tout le monde, c’est que le président de la commission d’arbitrage,

M. Ghouti reste aux abonnés absents comme si la question brûlante de l’arbitrage ne le concerne pas. C’est un peu curieux !

Hamid Gharbi