USMA : Bira fait volte-face

On s’y attendait. Bilel Dziri n’a pas résisté à la défaite de l’USMA face au MCA (1-0), la 8e du genre toute compétition confondue depuis le début du mois de janvier. Le technicien a quitté son poste mercredi dernier. L’USMA a annoncé la nomination d’Abdelkrim Bira dans la soirée, puis s’est rétractée le lendemain. C’est acté. Bilel Dziri a quitté son poste d’entraîneur de l’USMA, au surlendemain de la défaite face au MCA (1-0) lors du derby. Le technicien de 48 ans s’est entendu avec ses dirigeants pour une séparation à l’amiable. Il faut dire que le départ du technicien n’a guère surpris, le sachant sur une corde raide depuis plusieurs semaines maintenant. Nous l’écrivions ici d’ailleurs, «Dziri avait démissionné une première fois à l’issue de l’élimination de l’USMA en coupe d’Algérie face à l’ASMO, mais il avait été retenu par ses dirigeants». Pas cette fois, le divorce est définitivement consommé. Dans la foulée, Bilel Dziri a expliqué les raisons de son départ par l’envie «de voir l’équipe retrouver un nouveau souffle. Je pense que le groupe a besoin d’un déclic. Et j’espère que celui qui me succédera parviendra à le provoquer», a déclaré Dziri et d’ajouter : «J’ai décidé de quitter le club et nous avons résilié le contrat à l’amiable avec la direction. Cela malgré l’insistance des responsables pour que je reste». Sous les ordres de Dziri, les Rouge et Noir n’ont remporté aucune victoire lors des huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils sont à la neuvième place du classement général de Ligue-1 avec 25 points récoltés en 19 rencontres. Dans la soirée de mercredi dernier, la direction de l’USMA a annoncé avoir trouvé un accord avec Abdelkrim Bira. Il était même question, annonçait le club usmiste dans un communiqué, que le technicien signe son contrat jeudi. Mais contre toute attente, l’USMA annonce jeudi passé que «Bira n’entraînera pas l’USMA pour des raisons personnelles», sans avoir expliqué dans le détail les raisons de cette volte-face. A l’heure où nous mettons sous presse, le poste d’entraîneur en chef à l’USMA reste vacant, mais pas pour longtemps, c’est certain !

Amar B.