ASO Chlef (0) - Paradou AC (1) : La dÃ©faite de trop

Les poulains du coach, Samir Zaoui, n'y arrivent plus. En effet, en match avancé de la 20e journée du championnat de Ligue-Une, disputé jeudi dernier au stade Boumezrag de Chlef, l'ASO s'est logiquement incliné face au Paradou AC. C'est la seconde défaite consécutive de la formation de Chlef.

L'unique réalisation de cette confrontation, de niveau assez moyen, est l'œuvre de Kadri (63'). Visiblement dans un jour sans, les camarades de Bengrina, qui manquaient d'inspiration et de fluidité dans la circulation de la balle, ont eu beaucoup de mal à imposer leur rythme et leur jeu face à une formation algéroise assez bien organisée sur le terrain.

Durant le premier half, hormis quelques timides tentatives de part et d'autre, le public présent au stade n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Au retour du vestiaire, les protégés du technicien portugais, Alexander Châlo, ont pris l'initiative du jeu à leur compte, face à une équipe de l'ASO en manque de détermination et de solutions tactiques. Se distinguant par un jeu plus ou moins élaboré et procédant principalement par des attaques placées, les camarades de Bouchina ont pris les commandes de la partie, gérant à leur avantage les débats. Ainsi, à l'heure de jeu, ils parviendront à concrétiser leurs efforts. Kadri est à la conclusion de la belle action collective. Après cette réalisation, les locaux ont tenté tant bien que mal de se réorganiser pour essayer de revenir à la marque. Cependant, faute d'une bonne stratégie de jeu et d'application, leurs efforts sont vains. A noter toutefois que l'arbitre de la rencontre, Mial, a privé la formation de Chlef d'un but, sur coup franc direct. Grâce cet exploit, le PAC, qui compte un match en moins face au MCA, s'invite dans la première partie du tableau.

L'ASO retombe par contre dans ses travers. Désormais la formation de Chlef n'est plus qu'à deux petites longueurs du premier relégable, en attendant la suite du programme de cette manche, prévu aujourd'hui. Avec 3 victoires seulement, 5 nuls et 2 défaites, l'ASO a laisser filer beaucoup de points à domicile depuis l'entame de la saison. Une situation qui n'a pas beaucoup été du goût des supporters. Ces derniers ont réclamé le départ du coach Zaoui à la fin de la partie. C'était la défaite de trop... Pour sa part, l'entraîneur de l'ASO a déclaré vouloir poursuivre sa mission pour sauver le club de la relégation. Il regrette, par ailleurs, l'attitude de certains joueurs qui ont fait preuve de relâchement. A noter que les joueurs menacent régulièrement de faire grève pour réclamer des arriérés de salaires.

Redha M.