Pour la suite de la saison : Serport pense au duo Hamdi-Zeghdoud

Les responsables du groupe Serport, désormais nouveau propriétaire de la SSPA USMA, songent à engager le duo Zeghdoud - Hamdi pour prendre la barre technique du club, après la démission de Bilel Dziri. Ces derniers, qui ont clairement affiché leur opposition à la venue de l'entraîneur Abdelkrim Bira, sollicité mercredi dernier par l'actuel secrétaire général Mounir Debbichi, veulent confier l'équipe aux deux techniciens en question, juste après le match de championnat face à la JS Saoura. Mounir Zeghdoud et Miloud Hamdi auront pour mission de driver l'équipe jusqu'à la fin de la saison avec l'objectif de terminer sur le podium et aussi préparer la saison prochaine. Pour rappel, les deux hommes sont sans club. En debut de l'actuel exercice, Zeghdoud, qui a eu l'occasion de coacher les Espoirs de l'USMA, était en poste au DRB Tadjenant. De son coté, Hamdi, qui a entrainé la formation algéroise entre 2016 et 2018, n'a pris aucune équipe après la résiliation de son contrat avec le club Koweitien D'Al Salmiya SC. Alors que Zeghdoud a donné son accord, les discussions sont toujours en cours avec Hamdi.

Redha M.