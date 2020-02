Ligue-1 (20e journÃ©e) : Choc au stade 20-AoÃ»t 1955

La 20e journée du championnat aura lieu cet après-midi, à partir de 15h, avec au menu des matchs importants dont les résultats pourraient chambouler la donne au classement, notamment pour les places du podium et la zone de relégation.

Le choc de cette journée aura lieu au stade 20-Août 1955 d’El-Annasser entre le CRB et la JSK. Le leader du championnat reçoit les protégés d’Aymen Zelfani, victorieux lors du précédent exercice face à l’ASO sur le score de 4 buts

à 1. Une bonne santé affichée par les Canaris depuis l’avènement du technicien tunisien, qui souhaitent également profiter de la période du doute que traversent les poulains de Franck Dumas, notamment suite au dernier revers face au dernier de la classe l’USB, qui a été le bourreau des Rouge et Blanc en Coupe d’Algérie. Un match à grand enjeu pour les deux équipes, notamment après le retour en force du MCA qui se trouve à trois unités du Chabab avec un match en retard. Le Mouloudia algérois recevra quant à lui le Mouloudia oranais au stade 05-Juillet dans un classico historique du football algérien. Une rencontre que les protégés du nouveau coach,, Nabil Neghiz voudraient remporter pour serrer l’étau sur le CRB, tandis que le MCO tentera de soigner son classement.

Étincelant depuis plusieurs journées, l’Entente de Sétif accueillera au stade 08-Mai 1945 le NAHD avec la ferme intention de continuer la série de résultats positifs. Après un début de saison difficile, l’Aigle Noir a fait table rase du passé et enchaîne les succès et la quatrième place que siège les Noir et Blanc, à six unités du leader, confirment ce come-back. Les protégés du technicien tunisien comptent profiter du manque de confiance des jeunes nahdistes qui vivent une période difficile avec une dernière place au classement avec 16 points.

Rappelons que le match aller opposant les deux équipes a vu la victoire du NAHD sur le score de 4 buts à 3 dans l’un des meilleurs matchs du championnat de cette saison. Par ailleurs, la JS Saoura tentera de confirmer son récent succès à l’extérieur face au PAC lorsqu’elle accueille à partir de 18h le champion en titre. L’USMA s’est séparé de son entraineur, Bilel Dziri, et l’amertume du derby perdu il y a quelques jours face au Mouloudia compliquent la tâche des gars de Soustara à Béchar face à une équipe qui négocie bien ses matchs à domicile.

De son coté, l’USM Bel Abbès reçoit l’US Biskra qui croit en sa belle étoile de se maintenir en Ligue-1, notamment suite à son succès face au leader, la semaine dernière, alors que le CS Constantine accueille dans le NC Magra avec la volonté de garder sa cinquième place et se maintenir au haut du tableau.

Une autre rencontre de l’Est opposera l’AS Ain M’lila au CABBA sachant que chaque équipe a besoin des trois points pour chasser le spectre de la relégation.

Kader Bentounès



Programme D’Aujourd’hui



CRB – JSK 15h

ASAM – CABBA 15h (huis clos)

CSC – NCM 17h

USMBA – USB 17h

ESS – NAHD 17h

MCA – MCO 17h45

JSS – USMA 18h