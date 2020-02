Balance commerciale : RÃ©duire le dÃ©sÃ©quilibre

Une orientation appelée à guider l’action du département du Commerce pour la maîtrise de ce chapitre de notre commerce extérieur. Aussi, les mesures préconisées dans le cadre de cette démarche, et qui s’inscrivent dans le sillage des dispositifs déjà mis en place au cours de ces dernières années, devront situer l’importation en tant que complément à l’économie nationale et non une alternative, tel que souligné par le chef de l’Etat.

L’évaluation rigoureuse et objective des accords commerciaux, déjà conclus ou ceux encore en discussion, ordonnée par le président de la République en direction de l’Exécutif dans le but d’en cerner les effets sur l’économie nationale, relève d’ailleurs de cette volonté qui consiste à soumettre la politique de notre commerce extérieur à «des mécanismes de concertation sectorielle plus renforcés» à même de protéger les intérêts du pays, préserver ses ressources et rationaliser ses dépenses. Le ministre du Commerce vient de souligner dans ce sens que «la mise en application du droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) se fera en fonction des filières de production, à l'effet de limiter l'importation des biens produits localement et de freiner l'improvisation qui caractérise l’activité, véritable tremplin au trafic de devises à travers la surfacturation», admet M. Kamel Rezig. En fait, le DAPS a été formalisé dans le cadre de la loi de finances complémentaire de 2018, et devait concerner les opérations à l’importation sur la base d’un taux situé entre 30 et 200%, percevable en plus des droits de douane.

Un mécanisme, parmi d’autres, conçu pour réguler le commerce extérieur du pays, concourir à réduire le volume du déficit commercial, protéger le produit local, en définitive, et qui prévoit que la liste des marchandises soumises à ce droit et les taux y correspondants sont fixés périodiquement par voie réglementaire, en fonction des besoins du marché. L’Algérie fait face actuellement à une situation financière difficile qui recommande un usage prudent et rationnel de ses ressources. Par conséquent, il devient pressant et légitime pour le pays de mettre en place les instruments et conditions permettant de réduire le déséquilibre de sa balance commerciale, à travers la maîtrise de sa facture des importations, tout en assurant la régularité de l’approvisionnement du marché interne en priorisant ses besoins essentiels. Il s’agit ainsi de contenir la cadence des importations, qui reste quand même importante, tout en stimulant l’offre à partir de la production nationale. En fait, les mesures d’encadrement du commerce extérieur se sont succédé, et si elles ont permis de réduire un tant soit peu le volume de nos importations, au titre des restrictions imposées, force est d’admettre que le recul, en valeur, des importations sur les derniers exercices n’aura pas été aussi important, l’évolution de la structure à ce niveau étant édifiante à plus d’un titre.

Un état des lieux que l’actuel ministre entend redresser à la faveur de son plan d’action qui prévoit une série de mesures et de procédures pour la période quinquennale 2020-2024, notamment l’évaluation des accords commerciaux internationaux et des relations commerciales bilatérales et multilatérales, la rationalisation des importations, la protection du produit national et l’encouragement des exportations hors hydrocarbures.

D. Akila