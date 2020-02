Ligue Europa : Manchester United, l'Inter et SÃ©ville qualifiÃ©s, Arsenal en prolongation

Manchester United, l'Inter Milan et Séville ont rejoint Leverskusen et la Roma, qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa jeudi dernier à l'issue des matches retour, tandis que l'Ajax Amsterdam est éliminée. Arsenal et le club grec d'Olympiakos disputaient jeudi dernier dans la soirée une prolongation, après égalité parfaite sur les deux matches à l'issue du temps réglementaire (1-1). Manchester United a facilement disposé de Bruges (5-0), tandis que l'Inter a battu les Bulgares de Ludogorets (2-1) dans un match disputé à huis clos, pour cause de coronavirus en Italie. Les Espagnols de Getafe, vainqueurs (2 à 0) à l'aller ont éliminé l'Ajax Amsterdam malgré leur défaite (2 à 1). Séville s'est débarrassé du club roumain de Cluj (0-0) au bénéfice d'un but inscrit à l'extérieur à l'aller (1-1). Le Chakhtior Donetsk a acquis sa qualification en obtenant un match nul (3-3) sur la pelouse de Benfica. Copenhague s'est de son côté qualifié en s'imposant au Celtic Glasgow. Plus tôt jeudi, le Bayer Leverkusen avait largement dominé Porto (3-1) pour accéder aux huitièmes, tout comme l'AS Rome, qui a éliminé

La Gantoise.