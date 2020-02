Tennis / ATP : Djokovic balaie Khachanov et rallie les demi-finales Ã  DubaÃ¯

Le N.1 mondial, Novak Djokovic, s'est qualifié jeudi dernier pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Dubaï en surclassant le Russe, Karen Khachanov, 17e mondial, en deux sets (6-2, 6-2) et 1h06. Quadruple vainqueur de l'épreuve (2009-2011 et 2013), le Serbe a rapidement pris le service de son adversaire dans les deux manches et Khachanov a également montré des signes d'agacement face à sa couverture du terrain. Djokovic rencontrera dans le dernier carré le vainqueur de l'affrontement 100% français entre Gaël Monfils et Richard Gasquet, prévu dans la soirée. Monfils reste sur une série de onze victoires de rang à l'heure d'affronter son compatriote. Dans l'autre demi-finale, le Grec, Stefanos Tsisipas, rencontrera le Britannique, Daniel Evans. Tsitsipas, 6e joueur mondial, a remporté un combat de près de deux heures et demie contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (N.34). Vainqueur (4-6), (6-4), (6-4), le récent lauréat du tournoi de Marseille a éprouvé quelques difficultés. Solides sur leur mise en jeu, Tsitsipas et Struff se sont rendus coup pour coup, particulièrement dans la dernière manche, mais c'est finalement l'Allemand qui a craqué le premier en concédant son jeu de service à (4-4) dans le 3e set. Son adversaire a confirmé le break dans la foulée pour remettre le compteur des confrontations Struff-Tsitsipas à égalité (deux victoires chacun). Evans s'est lui imposé (6-2), (7-6) (11/9) contre le Russe, Andrey Rublev, tête de série N.6 du tournoi émirati. «C'était difficile (...) Je n'avais juste pas envie de disputer un troisième set, je pense que c'est ce qui a fait la différence» dans la seconde manche, a confié le

37e joueur mondial. Le Britannique de 29 ans a disputé deux finales sur le circuit ATP mais ne compte aucun titre à son palmarès.