Italie : Juventus-Inter et quatre autres matches de Serie A Ã  huis clos ce week-end

Le choc entre la Juventus et l'Inter Milan ainsi que quatre autres matches du championnat d'Italie se dérouleront ce week-end à huis clos du fait de l'épidémie de coronavirus dans la Péninsule, a confirmé jeudi DERNIER la Ligue italienne de football. Outre le match entre la Juventus, leader, et l'Inter (3e), les autres rencontres concernées sont Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-Spal et Sassuolo-Brescia. Selon le dernier bilan, 650 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus en Italie et la maladie y a fait 17 morts. La décision de la Ligue est un prolongement de l'accord donné lundi dernier par le gouvernement italien à l'organisation de matches à huis clos dans six régions du nord de l'Italie. Les six régions concernées sont la Lombardie, la Vénétie et le Piémont, les trois les plus touchées par la maladie, mais aussi le Frioul-Vénétie julienne, la Ligurie et l'Emilie-Romagne. Dans ces six régions, toutes les compétitions sportives en public avaient auparavant été interdites jusqu'à dimanche dernier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. La Serie B (2e Div.) avait déjà annoncé mercredi que quatre de ses matches se joueraient également ce week-end sans spectateurs.

Le match entre la Juventus et l'Inter, surnommé «le derby d'Italie», est chaque année l'un des moments les plus forts de la saison de football. Il met aux prises les deux équipes les plus titrées d'Italie et deux des clubs comptant le plus de supporters dans le pays. Cette année, il avait en plus une dimension sportive particulière puisque les deux équipes sont lancées avec la Lazio Rome (2e) dans un match à trois, très serré pour la conquête du titre. Il doit aussi marquer le retour à Turin d'Antonio Conte, entraîneur de l'Inter, qui a joué pendant 13 ans à la Juventus et l'a entraînée trois ans. La progression du nouveau coronavirus en Italie a eu des conséquences importantes sur les calendriers sportifs. Le week-end dernier, quatre matches de Serie A ont ainsi été reportés. Mardi dernier, on a également appris que le match du Tournoi des six nations de rugby entre l'Irlande et l'Italie, prévu le 7 mars à Dublin, était lui aussi reporté. Jeudi soir, le match de Ligue Europa entre l'Inter Milan et le club bulgare de Ludogorets s'est aussi joué à huis clos.