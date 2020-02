AG de la LRF-Ouargla : Adoption des bilans moral et financier de 2019

Les bilans moral et financier de la ligue régionale de football (LRF-Ouargla) pour l’année 2019 ont été adoptés à la majorité absolue, lors de son Assemblée générale ordinaire jeudi à la salle de réunion du stade 24 février à Ouargla.

L’Assemblée générale a été également l’occasion d’installer la commission électorale, composée de trois membres, pour prendre en charge notamment l’étude des dossiers de candidatures du bureau de la LRF-Ouargla pour la saison olympique 2020-2020. Les membres de l’AG ont aussi adopté le budget prévisionnel de 2020 à l'unanimité.

L’assemblée s’est déroulée en présence notamment du président de cette instance sportive, Ali Baâmer, un représentant de la Fédération algérienne de football (FAF), les représentants des clubs affiliés à la ligue, la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), ainsi qu’un huissier de justice et un commissaire aux comptes.