Bouzid Benamar Gardien de but de lâ€™Olympic de Mascara : toujours en compÃ©tition Ã  53 ans

Considéré comme le plus vieux gardien de but encore en activité aux niveaux africain et arabe, puisqu’il est âgé de 53 ans, Bouzid Benamar fait toujours le bonheur de l’Olympic de Mascara. Il a également évolué dans divers clubs de Tiaret, Mascara et Saïda où il a brillé par son talent. Bouzid Benamar est officiellement gardien remplaçant, mais il se retrouve très souvent titulaire, malgré son âge.

«Je lance un appel aux dirigeants de clubs pour qu’ils se penchent sur la formation des gardiens de but. Je tiens aussi à remercier mes dirigeants, mes entraîneurs et mes coéquipiers qui m’ont toujours encouragé. Mon souhait est de battre le record mondial que détient le britannique Collins Lee qui joue au club amateur de Nothern Mitton.

Il a été honoré par l’association La Radieuse, présidée par Chafi Kada, au cours du match officiel de championnat de la ligue régionale de Saïda, entre son équipe et le Nadi Zaghloul, en présence d’un nombreux public et de grands joueurs : Tayeb Foussi, Baghdous, Chaabane et Ksira.