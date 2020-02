Coupe arabe des nations U20 (quarts de finale) : Battus par la Tunisie, les jeunots Â«VertsÂ» Ã©liminÃ©s

La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) a été éliminée jeudi en quarts de finale de la Coupe arabe des nations, suite à sa défaite face à la Tunisie sur le score de 2-0, en match disputé au stade Emir Saoud-Benjeloua, à Al Khobr (Arabie saoudite).

Les jeunots Verts’ n’ont pas réussi à rééditer leur belle prestation contre la sélection saoudienne, qu’ils ont battue au moment où on l’attendait le moins (2-1). Ce qui leur a permis d’arracher leur ticket pour les quarts de finale. Ils ont commis des erreurs impardonnables en défense qui leur ont valu d’encaisser deux buts qu’ils auraient pu éviter avec une meilleure concentration et une plus forte présence sur le plan physique. Ils se sont surtout montrés maladroits et inefficaces sur le plan offensif pour espérer prendre à défaut l’arrière-garde adverse, malgré la multitude d’occasions qu’ils se sont procurées.

Certes sur le plan collectif, ils ont développé de belles phases de jeu, toutefois, ils manquaient de tonus et de puissance pour espérer faire la différence. Les Tunisiens ont ouvert le score en début de match par Chihab Laâbidi (12’), deux minutes seulement après avoir manqué un penalty. Ils doubleront la mise en seconde période par Yanis Seghir (59'), profitant d'une bévue monumentale de la défense algérienne. Malgré leur bon vouloir et leurs tentatives de revenir à la marque, les poulains de Saber Bensmain se sont montrés peu incisifs et manquaient de conviction. Les deux réalisations des Tunisiens à des moments sensibles de la rencontre les ont comme assommés. Cependant, quelques éléments de la sélection U20, tels les Zerrouki, Bekkouche, Boussouf et autres, ont montré qu’ils disposaient de qualités certaines et sont promis à une belle carrière s’ils sont convenablement entourés et pris en charge. Grande déception chez nos capés qui quittent ainsi la compétition, avec un bilan de deux victoires et deux défaites. Dans l'autre quart de finale, disputé à la même heure, le Maroc s'est qualifié pour le dernier carré en battant la Libye grâce à la séance fatidique des tirs au but (0-0, aux t.a.b :9-8). En demi-finale, le Maroc sera opposé à la Tunisie. Les deux autres quarts de finale ont vu l’Egypte battre l’Irak (1-0) à Al Khobr et le Sénégal écraser le Bahreïn (5-0) à Ryad. Les demi-finales auront lieu le lundi 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade de l'Emir Mohamed-Ben-Fahd, à Dammam.

Mohamed-Amine Azzouz