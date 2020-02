PrÃ©vention du Coronavirus :Mise en place dâ€™une cellule de veille et dâ€™Ã©coute

« En application des instructions de « le Président de la République, le Premier ministre a instruit toutes les parties concernées à l’effet de prendre les mesures nécessaires, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé », a indiqué le Premier ministère dans un communiqué.

Dans ce cadre, il a été procédé à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, parmi lesquelles , le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des frontières et des points d’accès maritimes et aériens et la désignation des hôpitaux et des services de référence pour la prise en charge de tous les cas suspects.

Prise en charge médicale de tous les cas en provenance des pays où sévit le virus. En outre il a été également procédé à la mise en place d’une cellule de veille et d’écoute constituée de médecins et de spécialistes en maladies contagieuses et mise à disposition d’un numéro vert, le 30-30, au niveau du ministère de la santé destiné à répondre aux questions et préoccupations des citoyens.

Poursuite de la fourniture de tous les produits pharmaceutiques nécessaires pour la prise en charge des cas suspects.

Parmi les mesures le communiqué cite l’augmentation du volume des stocks en produits pharmaceutiques, notamment les fournitures de prévention et de protection telles que les masques de protection et l’incitation des producteurs locaux à augmenter leurs capacités de production afin de répondre aux besoins supplémentaires.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a également recommandé la mise en place d’une stratégie claire pour assurer la distribution et la disponibilité des moyens de protection et de prévention en cas de besoin ainsi que « la mise en place d’un système de contrôle pour lutter contre toute forme de spéculation concernant ces produits, en coordination avec les services des douanes, du commerce et de la santé ».

Par ailleurs, le ministère de la Santé est chargé de publier un communiqué quotidien sur l’évolution de la situation de cette épidémie dans notre pays. Enfin, le gouvernement a invité les différents médias à faire preuve de professionnalisme et de prudence dans le traitement et la diffusion de l’information en s’assurant de sa véracité auprès des instances officielles. Le ministère a appelé les citoyennes et les citoyens « à respecter les règles de protection et de prévention élémentaires recommandées par les spécialistes en pareil cas ».

Rédaction Web