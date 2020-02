Ain TÃ©mouchent : Un mort et deux blessÃ©s dans une collision

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées suite à un accident de la route, survenu hier sur la route nationale (RN 98) dans son tronçon traversant la commune de Béni Saf (Aïn Témouchent), a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

L’accident s’est produit suite à une collision entre un camion et un véhicule roulant en sens inverse causant la mort sur le lieu, du chauffeur du véhicule âgé de 23 ans et deux autres blessés. Les blessés ont été transférés vers les urgences médicales de l’hôpital de Béni Saf et le corps de la victime a été déposé à la morgue de cet hôpital.

Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.