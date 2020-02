Conducteurs de camions : JournÃ©e de sensibilisation au Port d'Alger

La 1re brigade de la Police des frontières du Port d'Alger a organisé, mardi dernier, une journée de sensibilisation en direction des conducteurs de poids lourds intervenant au niveau de cette infrastructure portuaire. Dans une déclaration à l'APS, le chargé de communication de cette brigade, le lieutenant Mesbah Mohamed Amine a précisé que cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) sur la sécurité routière «Ensemble pour une culture de sécurité routière».

Le Port d'Alger enregistre quotidiennement quelque 900 camions de transport de marchandises de différentes wilayas du pays, d'où l'intérêt de cette action pour accroître la vigilance de cette catégorie de conducteurs et de sa sensibilisation aux règles de la sécurité routière et aux dangers de la fatigue et du manque de sommeil. Pour sa part, le Commissaire principal, Aïdi Ahmed, de la Direction de la sécurité publique qui a présenté un communication sur «le rôle de la prévention routière dans le renforcement du transport terrestre» a affirmé que la DGSN participe actuellement, dans le cadre de réunions au niveau des ministères des Transports et des Travaux publics, à l'élaboration, l'examen et la révision des différentes législations et lois relatives à la régulation de la circulation routière, notamment la loi 04/381 en vue d'y inclure de nouveaux mécanismes, dont le permis à points. La Délégation nationale de la sécurité routière, créée récemment, sera la seule instance à recueillir les données relatives à la sécurité routière au niveau national, a-t-il souligné.