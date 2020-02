Les Catastrophes routiÃ¨res en dÃ©bat au forum dâ€™EchaÃ¢b : Quelles solutions ?

Le thème de la nouvelle édition du Forum du quotidien Echâab a été consacré à la prévention et la sensibilisation contre les accidents de la circulation.

De l’avis des experts, le facteur humain, le non-respect du code de la route et la non-application de certains dispositifs ont fait que le nombre des victimes sur les routes augmente sensiblement. Le capitaine Nassim Bernaoui, de la cellule de communication de la Direction générale de la protection civile (DGCP), a mis en avant les politiques et les stratégies adoptées pour lutter contre les accidents mais aussi les moyens mobilisés pour venir en aide aux usagers de la route lors de la survenance des catastrophes routières.

Il souligne qu’il était important pour tous les citoyens d’avoir des connaissances en matière de premiers soins puisqu’ils sont les premiers sur les lieux des accidents.

«Les premiers soins peuvent, dans la plupart des cas, sauver des vies et par la même occasion baisser le taux de mortalité et cela passe par un bon encadrement et une bonne formation de secourisme dispensée par nos soins aux citoyens», a-t-il ajouté.

Selon lui, il est indispensable de mettre en place un programme qualitatif de formation des premiers soins pour les citoyens et les institutions afin qu’ils puissent intervenir auprès des victimes et inculquer également la culture routière. Il rappelle également que la DGCP avait lancé un programme formation du secourisme sous le slogan «un secouriste par famille».

De son côté, le représentant du Centre national du permis de conduire a appelé les pouvoirs publics à appliquer le plus rapidement possible le permis à points pour lutter contre l’incivisme et le non-respect des lois par les automobilistes. Il demande aussi d’imposer aux routiers, camionneurs et conducteurs de bus d’installer le chronotachygraphe, un appareil destiné à enregistrer les données de l’utilisation d’un véhicule de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes ou de transport en commun de plus de 8 personnes durant son parcours. «Ce dispositif doit absolument être installé dans tous les moyens de transport de personnes ou de marchandises», explique-t-il.

Il ajoute que le ministère de l’Education devra également intégrer une matière dédiée au code de la route aux élèves pour leur inculquer des connaissances dans ce domaine.

Kharchi Lakhdar Nazim, représentant de l’Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA), a déploré le fait que les transporteurs deviennent du jour au lendemain en ligne de mire indiquant que les chiffres démontrent qu’ils ne sont pas la première cause des accidents de la circulation.

Le parc compte 90.000 bus et 900.000 camions, dont 95% appartiennent aux opérateurs privés. Les transporteurs ne sont impliqués que dans 18% des accidents parmi lesquels 4% des bus et taxis et 10% des camions, révèle M. Kharchi, et d’ajouter que le nombre de morts dans des accidents causés par des bus et camions est de 500 victimes alors que les véhicules particuliers ont causé plus de 3.500 décès. Il met en relief l’importance de la qualité des infrastructures routières qui, selon lui, contribuent fortement à la diminution des accidents.

Avant la réalisation de l’autoroute Est-Ouest, 200.000 semi-remorques étaient impliqués dans 16% des accidents. Aujourd’hui, le taux a baissé à 10% sur la nouvelle autoroute», a poursuivi le représentant de l’ONTA.

Le conférencier précise que chaque jour, 11 millions de personnes sont transportées à bord des 155.000 taxis et 12 millions à bord de bus, métro et tramway. Par ailleurs, il a rappelé que l’Etat a créé un fonds pour indemniser les transporteurs, précisant qu’il est financé par la déduction fiscale sur les voitures neuves, mais que les transporteurs privés ont été exclus de la procédure.

L’entreprise publique bénéficie d’énormes subventions et contribue au transport de 5% du nombre total de passagers par jour.

Le représentant du Commandement de la gendarmerie nationale a affirmé qu’il était plus «qu’indispensable de conjuguer les efforts des ministères, des associations, de la société civile, des services de sécurité et aussi du citoyen pour freiner l’hécatombe routière qui cause chaque année des milliers de morts».

Mohamed Mendaci