Accidents de la circulation : La prÃ©vention et la sensibilisation un impÃ©ratif

Les participants à une journée parlementaire sur la sécurité routière et la prévention contre les accidents de la circulation ont appelé tous les secteurs à redoubler d’efforts dans la sensibilisation, la vigilance et la stricte application des lois pour réduire le phénomène.

Organisée, hier, par la Commission des transports et des télécommunications à l’Assemblée populaire nationale, cette rencontre a permis aux représentants de divers secteurs de mettre l’accent sur la gravité de ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur et d’endeuiller chaque année des milliers de familles.

Ainsi, les différents intervenants dans la sécurité routière, à l’instar de la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, la protection civile, le secteur des transports et des travaux publics, experts et spécialistes, ont été appelés à la conjugaison des efforts pour trouver des solutions conformes à la réalité algérienne par le biais de l’élaboration d’études sur la nature des routes et le comportement des usagers.

Les statistiques présentées par les représentants de la DGSN et de la gendarmerie nationale font ressortir un bilan de 3.275 décès et 31.010 blessés causés par 22.507 accidents survenus au niveau national en 2019. Comparativement à 2018, une baisse de 2,1% a été enregistrée dans le nombre des accidents, des décès (-1,06 %), ainsi qu’en nombre des blessés (- 4,79%). Le représentant de la DGSN, le commissaire divisionnaire Rachid Ghezal, a relevé une stabilité dans le nombre des sinistres déplorés ces dernières années.

Il a préconisé l’accélération de la mise en œuvre du fichier national relatif aux permis de conduire et des numéros d’immatriculation.

Évoquant les principales causes des accidents, la cheffe de service de prévention et de la coordination routière au Centre national de prévention et de sécurité routière, Fatima Khellaf, a affirmé que parmi les facteurs principaux il y a ceux liés aux conducteurs, aux piétons, aux véhicules et aussi à l’état des routes et de l’environnement. Elle a estimé que les accidents constituent un sérieux problème et a révélé que les jeunes entre 17 ans et 24 ans représentent le plus grand nombre de décès.

Pour sa part, le représentant de la protection civile, qui a insisté sur la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur le danger des accidents de la circulation en direction du citoyen, a confié que ces drames causent une moyenne de 12 morts par jour. Le colonel Farouk Achour a appelé à revoir l’agrément des auto-écoles sur la base des programmes de formation modernes qui s’appuient sur la simulation pour permettre à l’apprenant d’acquérir toutes les informations sur la conduite et dans toutes les conditions.

Le président de la commission des transports à l’APN, Belkacem Latraoui, a exhorté tous les partenaires et tous les secteurs à se mobiliser de façon permanente, déterminée et stricte pour atténuer ce phénomène. Il a en outre souligné la volonté des pouvoirs publics de réduire ce phénomène qui ronge la société en invitant tous les intervenants à coordonner les efforts et à se mobiliser davantage pour une prévention efficace. Une série de recommandations ont été proposées.

On notera la multiplication des panneaux publicitaires avertissant les usagers de la route des points noirs et des zones dangereuses, outre la rénovation des panneaux de signalisation qui doivent être conformes aux critères. Ils ont également recommandé la restauration des routes dégradées, l’intensification des contrôles techniques et de veiller sur l’authenticité des pièces de rechange des véhicules qui sont parfois «derrière de nombreux accidents mortels».

Salima Ettouahria