Attaque terroriste au Nigeria : L'AlgÃ©rie condamne fermement

L'Algérie a fermement condamné, hier, l'attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de Gombi, au nord-est du Nigeria, exprimant son «entière solidarité» avec le gouvernement et le peuple nigérians dans cette épreuve.

«Nous condamnons fermement l'attaque odieuse perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de Gombi, relevant de l'Etat d'Adamawa au nord-est du Nigeria, faisant plusieurs morts parmi les populations civiles et dans les rangs de l'Armée nigériane», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

«Nous présentons nos condoléances et notre compassion aux familles des victimes de cet acte ignoble, comme nous assurons de notre entière solidarité avec le gouvernement et le peuple frère du Nigeria dans cette douloureuse épreuve», a-t-il ajouté.

Le porte-parole du MAE a affirmé que «ces attaques contre des cibles civiles renseignent sur l'échec de l'entreprise terroriste et de ses relais dans la région face à la détermination et la fermeté des autorités nigérianes dans la lutte implacable qu'elles mènent contre l'hydre terroriste».