AssemblÃ©e populaire nationale , Cause palestinienne : M. Chenine rÃ©affirme la position constante de l'AlgÃ©rie

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a réaffirmé, lors d'une audience accordée, hier, à l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, la position constante de l'Algérie soutenant les droits du peuple palestinien et sa cause juste, a indiqué un communiqué de l'APN. Lors de cette rencontre, «les deux parties ont passé en revue les relations historiques solides et profondes entre les deux pays et évoqué les derniers développements de la question palestinienne sur la scène internationale, tout en affirmant la position constante soutenant les droits du peuple palestinien et sa cause juste lors des différents fora parlementaires».

Reprise des travaux aujourd’hui

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra aujourd’hui ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

Dix-huit questions sont programmées et seront adressées, lors de cette plénière, aux ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la Justice, de la Jeunesse et des Sports et de l'Agriculture et du Développement rural, précise la même source. Ces questions concernent également les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des Travaux publics, du Transport et des Ressources en eau, ajoute le communiqué.

Examen de la demande de levée d'immunité parlementaire de deux députés

La Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) s'est réunie, hier, sous la présidence de Souad Lakhdari, présidente de la commission, pour examiner la demande introduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux concernant la levée de l'immunité parlementaire de deux députés, a indiqué un communiqué de l'APN.

Après avoir passé en revue les différentes procédures législatives et réglementaires y afférentes, la Commission a décidé d'accorder un délai supplémentaire aux députés concernés, à la demande de ces derniers.

A l'entame de la réunion, Mme Souad Lakhdari a rappelé les procédures prévues par la loi concernant la levée de l'immunité parlementaire, soulignant l'importance de respecter les formes juridiques stipulées par la loi en la matière, précise la même source.

La Commission a examiné également lors de cette réunion la déclaration d'un nouveau député concernant un cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire et procédé à la validation de la qualité de membre de nouveaux députés, conclut le communiqué.