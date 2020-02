Situation socioprofessionnelle des journalistes : Des propositions Ã  soumettre aux autoritÃ©s

La situation socio-professionnelle des journalistes et assimilés exerçant dans les différents médias publics et privés algériens, a été au menu d'une conférence-débat, tenue hier à Alger.

Initiée par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), la rencontre a été l'occasion pour les présents de discuter des conditions dans lesquelles travaillent les journalistes et assimilés algériens, «les contraintes d'ordre social, la fragilisation de leur situation socio-professionnelle et les pressions auxquelles ils font face».

Après avoir écouté de nombreux témoignages de journalistes «en difficulté», les participants ont débattu des relations de travail organes-journalistes ainsi que de l'exploitation «abusive» de journalistes par certains patrons de médias.

«Cette rencontre est une occasion pour s'écouter et être attentifs aux préoccupations et revendications de nos confrères des différents médias quant aux conditions de travail dans lesquelles ils exercent. Aujourd'hui, ils ont tiré, encore une fois, la sonnette d'alarme sur leur situation socio-professionnelle, surtout ceux qui sont sans salaire depuis plusieurs mois, sans contrat et aussi non assurés. Il faut des solutions d'urgence», a indiqué le président de l'ONJSA, Youcef Tazir.

Selon lui, cette rencontre a permis de sortir avec des propositions à soumettre aux autorités concernées dans un «bref délai», comme «le rétablissement du statut-type du journaliste qui définit les droits et devoirs des employés de la corporation».

Les participants ont aussi proposé de se rapprocher d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le traitement des problèmes que vivent les journalistes et assimilés.

Les initiateurs de la rencontre ont noté dans leur agenda d'autres recommandations, à l'instar de la création d'un fonds de soutien aux journalistes et assimilés dans le besoin, la nécessité d'une collaboration de l'ONJSA avec les syndicats des entreprises des organes de presse, l'intégration de la profession de la presse dans les métiers à risque et l'amélioration des conditions de travail des journalistes.

«Ce sont autant de propositions qui peuvent régler pas mal de problèmes des journalistes, notamment ceux du secteur privé. Aujourd'hui, il faut parler de presse et non de journaliste», a résumé Yacine Bourouila, ancien chef du Service des sports à l'ENTV.

Les propositions seront élaborées sous forme de plateforme et publiées sur la page facebook de l'ONJSA, pour enrichissement, avant de les soumettre aux autorités compétentes.

«Pour la première fois on a pu réunir nos collègues et débattre d'une situation qui nous préoccupe tous, car personne n'est à l'abri. On espère vraiment aider nos confrères en améliorant leurs conditions de travail et solutionnant leurs problèmes socio-professionnels qui n'ont que trop duré», a conclu Tazir.