Pour hisser le pays dans le concert des grandes nations : Sâ€™inspirer des sacrifices des chouhada

Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Tayeb Zitouni, a appelé, hier à partir d'Oran, à s’inspirer des sacrifices des chouhada dans l'édification du pays pour le hisser dans le concert des grandes nations.

«En célébrant cette date historique, nous nous devons de rappeler les sacrifices des martyrs, revisiter leur mémoire et leur gloire et s'inspirer des nobles valeurs et idéaux qui les animaient», a souligné le ministre dans un message lu en son nom par la directrice du Centre national d'appareillages et d'accessoires pour invalides de la guerre de Libération nationale, Zoulikha Benyettou, à l'ouverture du colloque national organisé dans le cadre de la célébration de la journée nationale du Chahid par l'Association nationale des grands invalides de la guerre de Libération nationale. Les générations montantes, a relevé dans son message M. Zitouni, «sont appelées à s'imprégner de telles sacrifices pour pouvoir poursuivre l’édification du pays et élever la place qui lui sied parmi les nations sous l'égide du parcours éclairé du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», rappelant que le président de la République est porteur d'un programme visant à rendre à l'Algérie la place qu'elle mérite sur la scène internationale.

«Ce programme, qui comporte des réformes globales et profondes dans divers domaines et secteurs que le gouvernement œuvre à concrétiser sur le terrain, permet à l'Algérie de prendre son essor et de consacrer son rôle civilisateur dans le cadre du respect des valeurs du 1er Novembre 1954», a souligné le ministre, tout en appelant à préserver le pays et à relever les défis actuels dans différents domaines sociaux, économiques et sécuritaires.

A l'issue de la rencontre, organisée sous le slogan «fidélité au serment des chouhada», les grands invalides de la guerre de Libération nationale ont rendu public un communiqué où ils appellent les jeunes à «demeurer fidèles aux martyrs et toujours vigilants vis-à-vis des complots malveillants qui menacent le pays.»

Ils ont salué le rôle efficace de l’Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité dans la préservation de la souveraineté nationale et la défense et la protection des frontières terrestres du pays, tout en se recueillant à la mémoire du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP et général de corps d’armée, le défunt moudjahid Ahmed Gaïd Salah, valorisant sa sagesse et son rôle pour sauver le pays de toute dérive.

Par ailleurs, le communiqué a valorisé l'initiative des réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a entrepris des consultations avec des personnalités nationales pour faire sortir le pays de sa crise.

Cette rencontre a regroupé les grands invalides de la guerre de Libération nationale de diverses régions du pays et les autorités civiles et militaires de la wilaya.