RÃ©unions annuelles des coordinateurs des Radios et TÃ©lÃ©visions Ã  Alger : Participation de 14 pays arabes

Les réunions annuelles des coordinateurs des Radios et Télévisions arabes (ASBU) se dérouleront du 29 février au 4 mars prochains, à l’hôtel Hyatt Regency (Alger), a annoncé, hier, le directeur du Centre arabe d'échanges d'informations et de programmes.

Mohcen Karim Slimani, qui s’exprimait lors d'une conférence de presse, a mis l’accent sur l’importance de ces rencontres qui regrouperont une soixantaine de personnes entre coordinateurs des télévisions et des radios du monde arabe. «Les réunions d’Alger, dont l’ouverture des travaux sera présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, constituent un rendez-vous très important dans l’agenda des activités de l’ASBU», a-t-il souligné, avançant le nombre de 14 pays arabes qui «ont déjà confirmé leur participation à cette manifestation, la Télévision du Tchad est l’invité du continent africain. Il y aura également des invités de l’Eurovision, et l’Union des radios et télévisions africaine. Nous avons également confirmé la présence de 10 pays arabes pour la réunion des coordinateurs de radios», a-t-il noté. Pour la réunion des ingénieurs et les techniciens, 11 pays arabes prendront part à cette manifestation. Il fera part, également, de la présence de représentants de sociétés étrangères, notamment Arabsat, neutec et biblos qui s’occupe de la plateforme cloud.

Au cours de ces réunions, les professionnels se pencheront sur des questions liées à l’utilisation des outils technologiques, notamment la plateforme ASBU cloud, et aborderont certains problèmes rencontrés par les coordinateurs de sujets lors des échanges. Ce rendez-vous annuel sera marqué par la tenue d’une réunion qui sera consacrée à l’utilisation des réseaux sociaux comme source d’information en temps réel dans le traitement des sujets. A ce propos, le directeur du Centre a indiqué que pour la première fois des responsables et coordinateurs des réseaux sociaux au niveau des télévisons arabes prendront part à ces réunions pour discuter des questions liées aux échanges des sujets à travers l’utilisation de ce nouveau moyen de communication.

Mohcen Karim Slimani a affirmé que l’utilisation des informations issues de la toile est soumise à un certain nombre de conditions préalables et de règles pour vérifier la fiabilité de l’information et sa crédibilité.

A propos du bilan d’activité du centre et d’échange de programmes pour l’année 2019, le conférencier a qualifié le volume des échanges d’ informations enregistré quotidiennement à travers le système «Menons» et la plateforme (ASBU cloud) de très important et fait état de 4.036 heures d’échanges radiophoniques en programmes et news enregistrés en 2019, à raison de 11 heures par jour, dont 5 heures sont utilisées par les organismes radio, soit un taux de 60% d’utilisation de programmes radio. «Ce chiffre dépasse largement le taux mondial», s’est-il félicité.

S’agissant des échanges de programmes de télévision, le directeur du Centre a confié que plus de 14.000 informations ont été échangées en 2019, avec une moyenne de 1.100 informations par mois. «Le volume des échanges d’informations de télévision est de l’ordre d’une centaine par jour», a-t-il relevé, précisant que ce volume important d’échanges recensé est dû, notamment, aux événements politiques et sécuritaires ainsi que les soulèvements populaires qu’ont connus plusieurs pays arabes.

«Ce qui justifie l’intérêt des organismes internationaux pour les informations du monde arabe», a-t-il expliqué. Il a rappelé par ailleurs le travail «monumental» accompli cette année par le Centre en matière d'échanges médiatiques, à travers la concrétisation d’un certain nombre d’actions, et cité à ce sujet le regroupement des différents services dans le même lieu pour une «meilleure» coordination. Il mettra l’accent, dans ce sens, sur la concrétisation d’un mégaprojet, à travers la réalisation en cours du nouveau centre d'échange de programmes télévisuels et radiophoniques de l'Arab States Broadcasting Union (ASBU) grâce au gouvernement algérien. Mohcen Karim Slimani a indiqué que ce nouveau centre, qui a bénéficié d’une enveloppe financière de 4 millions de dollars, dont le taux d’avancement des travaux a atteint les 70%, sera réceptionné à la fin de cette année et sera opérationnel à partir de 2021.

Kamélia Hadjib