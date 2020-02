Diplomatie algÃ©rienne : Une reconnaissance internationale

Juste après son investiture à la tête de l’Etat, le président de la République a insufflé une nouvelle dynamique à la diplomatie algérienne. Les trois déplacements du chef de l’Etat à Berlin, à Addis-Abeba et, depuis hier, à Riyad donnent une idée sur le dynamisme de l’action diplomatique du pays. Le président de la République a ainsi réussi à redynamiser l’appareil diplomatique. En deux mois, plusieurs chefs d’Etat ont visité l’Algérie. A noter, en outre, les visites de délégations étrangères de haut rang qui se succèdent à Alger, au moment où les invitations à effectuer des visites dans des pays étrangers, adressées au chef de l’Etat, se multiplient. L’Algérie est ainsi au centre des sollicitations diplomatiques, en raison de sa position géostratégique et de son rôle important sur le plan continental et régional. Le travail et les efforts de l’Algérie pour faire régner la paix et la stabilité dans le continent et son implication effective dans la résolution des conflits et crises lui ont valu une reconnaissance internationale. L’approche diplomatique, qui privilégie essentiellement le dialogue politique inclusif, est valorisée. Une démarche qui replace l’Algérie sur la scène internationale et lui redonne sa voix dans le concert des nations. Ce renouveau diplomatique figure parmi les axes de la nouvelle gouvernance annoncée par le chef de l’Etat. Sur un autre plan, la nouvelle gouvernance voulue par ce dernier prévoit le renforcement de la diplomatie économique pour promouvoir l’attractivité et les potentialités de l’Algérie en matière d’opportunités d’investissements et de partenariat. Outre les missions classiques, la diplomatie est appelée à s’impliquer et s’engager davantage dans la promotion de l’image de l’Algérie à l’extérieur, à travers une politique de communication et de sensibilisation réfléchie et efficace. Cette stratégie est en cours de mise en œuvre et les premiers résultats se confirment à travers l’intérêt grandissant affiché par plusieurs pays et investisseurs ces dernières semaines.

M. Oumalek