Le PrÃ©sident Tebboune en visite d'Ã©tat en Arabie saoudite : une Nouvelle dynamique Ã  la CoopÃ©ration

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu en tête à tête, au siège de sa résidence à Riyad, avec le prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, l’Emir Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Auparavant, le Président Tebboune avait reçu le prince héritier saoudien qui était accompagné du ministre de l’Energie l’Emir Abdelaziz Ben Salmane, du ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres, l’émir Turki ben Mohammed ben Fahd, du ministre de l’Intérieur l’émir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef, du ministre des Affaires étrangères l’émir Fayçal ben Farhane, du ministre du Commerce Majid Al Qasabi, du ministre du tourisme Ahmed Al Khatib et du ministre d’Etat aux affaires des Etats africains, Ahmed Qattan. Le Président de la République était arrivé plus tôt dans la journée à l’aéroport international du Roi Khaled dans la capitale saoudienne. Il a été accueilli au Salon royal par le Gouverneur de Riyad, l’Emir Fayçal ben Bandar ben Abdelaziz Al-Saoud, le ministre de l’Intérieur, l’Emir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef et le Secrétaire de la province de Riyad l’Emir Fayçal ben Abdelaziz Al-Mokran. La visite du président de la République au Royaume d’Arabie saoudite intervient à l’invitation du Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud. Accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, M. Tebboune a quitté Alger hier matin en direction de l’Arabie saoudite pour une visite d’Etat. Au cours de cette visite de trois jours, le Président Tebboune aura des entretiens avec le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, la coordination et la concertation sur les questions d’intérêt commun.