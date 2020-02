Campagne de vaccination des hadjis : Coup dâ€™envoi lundi Ã  Alger

La campagne de vaccination des futurs pèlerins contre la diphtérie, le tétanos, la grippe et le méningocoque débutera lundi prochain au niveau de 14 polycliniques d’Alger, a déclaré à El Moudjahid, le chef de service de la prévention à la direction de la santé et de la population d’Alger, le Dr Boudjamaa Ait Ouares.

Organisée en collaboration avec l’Etablissement public de santé de proximités (EPSP) de différentes circonscriptions, cette campagne concernera les 1.700 candidats au hadj, a précisé M. Ait Ouares, soulignant qu’ils étaient convoqués au niveau des communes. «Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés par la DSP pour assurer le bon déroulement de l'opération de vaccination qui sera précédée d’une visite médicale et des consultations, comme c’est le cas chaque année», explique-t-il.

Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’opération et éviter aux futurs hadjis les désagréments liés aux longues attentes, les organisateurs ont mis en place un programme par localités qui durera près d’une semaine. Quelques exemples : les candidats au niveau des circonscriptions de Chéraga et Birttouta seront pris en charge par les polycliniques de ces villes et ceux de Kouba à Hussein Dey.

Avant de recevoir le vaccin, les concernés passeront devant une commission médicale composée d’un psychiatre et deux médecins généralistes qui se prononceront, à l’issue de la visite, sur l’aptitude physique et mentale du postulant à effectuer le hadj, explique-t-il. Une fois le rapport médical établi, un carnet de santé comportant tous les renseignements nécessaires est rempli par les encadreurs, suite à quoi le candidat sera vacciné.

Outre la visite médicale et la vaccination, un travail d’information et de sensibilisation sur la conduite à tenir pour préserver la santé et éviter les maladies pendant la période du hadj, sera assuré par des spécialistes et des médecins mobilisés pour la circonstance. «Nous avons également prévu des séances de sensibilisation et de prévention primaire sur la nécessité de boire beaucoup d’eau, le lavage des mains, la mise en garde contre les aliments qui peuvent nuire à leurs santé, surtout pour les personnes malades», a-t-il insisté. Il est également question de projections vidéo sur le rite de pèlerinage.

Kafia Ait Allouache