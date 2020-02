Protection civile : Des mesures anticipatives

Le directeur des statistiques à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le colonel Achour Farouk, a indiqué hier à Alger, que des mesures anticipatives avaient été prises par tous les acteurs, dont la Protection civile, pour la mise en place d'une stratégie globale en vue de faire face au Coronavirus.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une journée d'étude sur la sécurité routière organisée par l'Assemblée populaire nationale (APN), le colonel Achour a affirmé que la Protection civile «a pris toutes les mesures anticipatives et dispose de tous les moyens matériels et humains pour faire face au coronavirus» qui se propage à travers le monde.

Dès l'apparition de cette épidémie en Chine, les unités de la Protection civile à travers l'ensemble du territoire national ont été briefées concernant ce virus et du «protocole d'intervention» en vigueur, a-t-il précisé, indiquant qu'une campagne de sensibilisation est organisée à l'adresse des citoyens ainsi que sur les réseaux sociaux.

Les services de la Protection civile comptent des officiers spécialisés qui interviennent en cas d'incidents biologiques et détiennent une grande expérience dans ce domaine.

Dans ce contexte, il s'est félicité des programmes de formation et de mise à niveau par l'usage des nouvelles technologies dont bénéficient les éléments de la Protection civile depuis des années pour assurer une prise en charge optimale de ce genre de cas.