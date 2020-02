Registre du commerce : Hausse des nouveaux inscrits en janvier

Plus de 17.000 nouveaux registres de commerce ont été recensés en janvier 2020, révèle le ministère du Commerce. Le communiqué rendu public mardi, indique que le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, des personnes morales et physiques, a enregistré une hausse en janvier 2020 par rapport à janvier 2019 et que le nombre des personnes physiques et morales nouvellement inscrits s’élève respectivement à 15.390 et 1.711.

Le ministère du Commerce fait savoir que le nombre de nouvelles inscriptions en janvier 2020 a ainsi atteint 15.390 personnes physiques contre 11.459 en janvier 2019, soit une augmentation de 34,3%. Concernant les personnes morales, le nombre global des nouveaux inscrits s'est établi en janvier 2020 à 1.711 contre 1.186 en janvier 2019, soit un taux de 64,3%.

Le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales) s'élève à 17.101 en janvier 2020 contre 12.645 en janvier 2019 soit une hausse globale de 35,20%. Il est également mis en évidence que par rapport à décembre 2019 où le nombre des personnes physiques inscrites nouvellement avait atteint 7.801 (15.390 en janvier 2020), une hausse de 97,3% est enregistrée.

Il en est de même pour les nouveaux inscrits parmi les personnes morales qui étaient de 1.135 en décembre 2019 (1.711 en janvier 2020), soit une hausse de 50,7%.

Le total des nouveaux inscrits (personnes physiques et morales) en décembre 2019 était de 8.936 (17.101 en janvier 2020) soit une hausse globale de +4,91% », relève le même communiqué.

Les modalités d’inscription au registre du commerce se déclinent en trois formes. Il y a d’abord l’immatriculation principale formalisée par tout assujetti, personne physique ou morale, portant sur une activité économique soumise à inscription au registre du commerce. Cette immatriculation principale ou de base implique l'attribution d'un numéro du registre du commerce pour toute la durée de vie de la personne physique ou de la vie sociale de la personne morale, en application du principe d'unicité du registre du commerce. L’autre type d’immatriculation est celle communément appelé l’immatriculation secondaire : «toute installation matérielle ou structure économique appartenant au dépendant de toute personne physique ou morale, placée sous son contrôle ou sa direction et traduisant le prolongement de l'activité de base et/ou l'exercice d'autres activités établies dans le ressort territorial de la wilaya de l'établissement de base et/ou d'autres wilayas ». Il en ressort, selon les explications fournies sur le site du ministère du Commerce que «les activités secondaires font l'objet d'immatriculations secondaires au niveau des registres locaux de leur lieu d'implantation avec référence à l'immatriculation de l'activité de base. En conséquence, les immatriculations secondaires seront obligatoirement enregistrées sous le même numéro que celui attribué à l'immatriculation de base, que celle-ci ait été effectuée par le même registre local ou au niveau d'une autre wilaya (unicité du Registre du commerce), est-il mis en exergue».

Enfin, la troisième modalité d’inscription au registre du commerce est la modification qui peut être constituée, selon le cas, «par des ajouts, des rectificatifs ou des suppressions de mentions portées au registre du commerce». Cela dit, il convient de signaler également que cette hausse du nombre des nouveaux inscrits en janvier dernier dénote, en fait, de «la bonne santé du marché algérien» qui reste toujours lucratif. Aussi et comme souligné par le communiqué du ministère du Commerce, «le climat propice à l'investissement en Algérie commence à s'instaurer, à la faveur de la nouvelle dynamique du Gouvernement, et à un rythme accéléré en terme de nombre d'inscrits, mue par le retour de la dynamique commerciale avec un volume sans précédent, selon les statistiques relatives aux inscrits au registre de commerce en janvier 2020, par rapport aux années passées». En somme, l’activité commerciale reprend en force.

Soraya Guemmouri