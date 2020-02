AlgÃ©rie-Grande-Bretagne : M. Djerad reÃ§oit Lord Risby

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, le mercredi 26 février 2020, Lord Richard Risby, Envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l’Algérie, qui effectue une visite de travail à Alger. L’entretien, qui rentre dans le cadre de l’évaluation périodique des relations bilatérales, a permis de procéder à un examen des perspectives d’évolution de la coopération entre les deux pays à la lumière de la nouvelle stratégie de promotion des partenariats économiques mise en œuvre par la Grande Bretagne.

Les deux parties ont, à cette occasion, salué la tenue à Alger d’un forum d’affaires qui a réuni, pendant deux jours, les opérateurs économiques algériens et britanniques. L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham et du ministre de la Micro entreprise, des Startup et de l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridène.