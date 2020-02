BaccalaurÃ©at et BEM : Plus de 8.500 dÃ©tenus passeront les Ã©preuves

Le ministère de la Justice a indiqué, mardi dernier, que «8.508 détenus se présenteront aux épreuves des examens scolaires de l'année 2019/2020», a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que «4.647 d'entre eux sont concernés par le Baccalauréat et les 3.861 autres par le Brevet d'enseignement moyen (BEM)».

La même source a souligné que «38.231 détenus étaient inscrits pour poursuivre leurs études dans les différents cycles, dont 30.377 détenus dans l'enseignement à distance, 616 dans l'Enseignement supérieur et 7.238 dans les classes d'alphabétisation» au titre de l'année scolaire 2019/2020.

Dans le secteur de la Formation professionnelle, le communiqué a fait état de «32.673 détenus inscrits dans 132 spécialités».

Le ministère de la Justice a, par ailleurs, annoncé que la commission interministérielle chargée de la coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus a tenu, hier, sa première session ordinaire de l'année 2020 au siège de la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion. Lors de sa réunion, la commission veillera à «présenter et à évaluer l'application des recommandations issues de sa précédente session ordinaire et à soulever et débattre toutes les questions et propositions conjointes formulées par les différents secteurs ministériels concernant la concrétisation de la réinsertion sociale des détenus et leur accompagnement après leur mise en liberté». Les membres de la commission auront à proposer «toutes les mesures susceptibles d'améliorer les programmes d'enseignement et de formation professionnelle en faveur des détenus, à travers la garantie d'un encadrement adéquat aux détenus scolarisés ou candidats aux examens de fin de cycle».

Ladite commission regroupe 21 départements ministériels et des représentants de la société civile et son rôle consiste «à coordonner les activités des secteurs ministériels et d'autres instances associés à la réinsertion sociale de cette catégorie, de par la participation à des programmes de prise en charge des détenus libérés».