Le ministre du Tourisme inaugure le 11e Salon SIAHA Ã  Oran : Le Conseil national DU tourisme, un grand acquis

«La création d’un Conseil national du tourisme, qui sera installé prochainement, est un acquis considérable pour le secteur ce qui reflète une volonté réelle de l’Etat pour développer le tourisme dans notre pays», a déclaré hier à Oran le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri.

Cette déclaration a été faite à la presse en marge de l’ouverture de la 11e édition du Salon international du tourisme, des voyages et des transports (SIAHA). Sur la mission et le rôle de cette instance, il a expliqué qu’elle sera chargée de coordonner l’action de l’ensemble des secteurs intervenant dans la gestion et le développement du tourisme. Elle aura le pouvoir de prise de décision et d’intervenir directement dans toutes les questions en rapport avec la gestion du secteur. «Cela va nous faire gagner beaucoup de temps», a affirmé le ministre. Abordant l’évènement des Jeux méditerranéennes 2021, il a expliqué que tous les secteurs sont appelés à conjuguer leurs efforts pour réussir cette manifestation et donner la meilleure image possible de notre pays. Pour ce qui est du rôle du secteur, il a souligné que de nombreuses mesures ont été prises parmi lesquelles la prospection et la sélection des sites qui seront visités par les délégations participant à l’évènement dans le cadre d’un programme touristique qui touchera d’autres wilayas environnantes.

Il a ajouté que les bus de l’ONAT seront renforcés par des autobus panoramiques. Il a fait savoir que le directeur du tourisme de la wilaya a été instruit pour déployer les efforts nécessaires permettant l’accélération de la cadence de réalisation des hôtels.

La wilaya compte 178 établissements hôteliers d’une capacité estimée à 18.000 lits qui seront renforcés par 55 hôtels offrant une capacité de plus de 17.000 lits, soit le double de l’offre actuelle.

«Nous avons émis une directive pour élaborer un plan promotionnel sur le potentiel touristique dont dispose Oran. Notre but est que cette dynamique puisse se poursuive après les Jeux méditerranéens de 2021», a-t-il assuré. En réponse à une question sur une baisse des tarifs des hôtels, il explique que cette question demeure gérée par l’offre et la demande. Le rôle de la tutelle, dit-il, est d’assurer les meilleures conditions pour soutenir et accompagner les investissements avec, entre autres, la disponibilité du foncier». Le ministre a relevé un retard dans les délais de réalisation d’un nombre de projets pour des raisons techniques, financières ou administratives.

«Nous allons revoir tous les textes qui entravent le développement de l’investissement dans le secteur et accompagner les opérateurs pour réduire la durée de l’obtention des crédits bancaires. Hassan Mermouri a insisté sur l’importance de la numérisation du secteur en particulier dans les services hôteliers et les agences touristiques pour une meilleure transparence et définir une traçabilité.

Le ministre a donné le coup d’envoi du Salon au Palais des expositions du Centre des conventions Ahmed-Benahmed. Plus de 300 exposants représentants une quarantaine de pays participent à cet évènement qui s’est imposé, ces dernières années, comme un rendez-vous clé pour la promotion du tourisme. Pendant quatre jours, les professionnels du tourisme, de l’industrie hôtelière, des voyages et des touring-clubs se rencontrent pour renforcer les échanges et lancer des actions visant à promouvoir les différents produits touristiques disponibles sur le marché. «Cette édition a connu une importante hausse dans le nombre des exposants. Tous les pavillons ont été occupés», a indiqué Nourredine Daoudi, gérant de l’agence Astra-communication qui organise le Salon. «Nous relevons, comme chaque année, une forte participation de la Tunisie, des chaînes internationales du management hôtelier. Il y a aussi, des représentants d’offices de tourisme, agences de voyages, hôtels, centres de remise en forme, stations balnéaires, centres de thalassothérapie, instituts et écoles de formation, campings, musées, parcs, compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires ainsi que des groupes investisseurs dans le secteur. A l’occasion du Salon, Air Algérie offre à ses clients une importante réduction sur ses réseaux nationaux et internationaux.

