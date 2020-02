Bechar : Le mouvement national de 1940 Ã  1954

Les premiers signes du mouvement syndicaliste dans la région de Béchar sont apparus dès 1940 à la suite d’une augmentation des effectifs des travailleurs dans l’exploitation des mines de charbon (Béchar/Djedid et Kénadsa) et qui devait répondre aux besoins croissants du colonisateur français en raison de la Seconde Guerre mondiale. Une situation qui n’était pas sans une surexploitation des travailleurs avec plus de 10 heures de travail/jour dans les galeries de ces mines de charbon et pour un salaire des plus dérisoires. Une situation qui ne pouvait qu’engendrer des revendications de la part de ces mineurs auprès des deux importants syndicats de l’époque : la CGT et FO. Un état de fait également appuyé par le mouvement national en vue de mieux soutenir son projet.

La CGT a pleinement activé, depuis 1947, dans la région, avec la création de la Société Mer-Niger. Les actions syndicalistes qu’elle menait, en étroite collaboration avec le syndicat du Sud-Ouest du pays, se sont développées entre 1947 et 1949 et lui auront même valu l’honneur de la visite de hauts cadres nationaux de ce syndicat, tels Samsadji, Mahrouz Benamar et l’un de ses importants dirigeants, Forkane Omar.

Forces Ouvrières installent ses bureaux en 1947 dans la région et comptant, au 31 décembre 1952, 152 adhérents sur les 400 ouvriers de la Société Mer-Niger et que le mouvement national remporte ainsi les élections syndicalistes, tout en ayant mainmise sur ces syndicats, devenus de véritables tribunes de sensibilisation et de prise de conscience des principes du mouvement. A noter que lors des élections du Conseil des syndicats, quatre Algériens en deviennent ainsi membres : Bendjoudi Cheikh, Dahmani Slimane, Aghlal Slimane et Abassi Ahmed. Un conseil qui active, dès 1952 et organise quatre rassemblements de travailleurs pour une élection de leurs structures et une revendication de leurs droits, selon les archives de la wilaya.



Les grèves



Lorsque plusieurs militants du MTLD adhèrent à la CGT, leurs actions visaient davantage à consolider les rangs des travailleurs, à leur inculquer leur rôle historique de militants d’avant-garde, tout en revendiquant leurs droits et en sensibilisant les masses à leur juste cause et contre le régime colonisateur. Un travail de fond qui aboutit à une adhésion en masse des ouvriers au sein du mouvement national. Ce dernier, conscient du résultat auquel il était parvenu, ne lésa point sur les moyens pour compatir, moralement et matériellement, avec cette masse ouvrière, et l’aider à sortir des problèmes quotidiens auxquels elle était confrontée, pour s’impliquer davantage dans la cause nationale.

C’est en 1949 que commençait à germer un mouvement de grève avant que plusieurs grèves ne soient déclenchées, dont celle des cheminots, en 1947 et la grève des mineurs, du 16 avril 1950, lorsque 1.500 ouvriers des mines se sont mis en grève durant 3 mois, pour revendiquer la non-fermeture du puits n° 6 (au fond duquel travaillaient 860 ouvriers). A l’occasion d’une assemblée générale, ceux-ci ont également demandé une augmentation des salaires (3.000 francs anciens, la libération de deux syndicalistes incarcérés et l’élévation de la ville de Kénadsa au rang de commune à part entière, gérée par un conseil communal, constitué d’habitants de cette ville. Les organisateurs de cette grève sont alors présentés devant la justice française, qui, en sa session du 4 mai 1950, condamne à la prison ferme un certain nombre de grévistes, dont Daoudi Mohamed, Khélifa Ben Mébarek, Mohamed Boudjemâa, Habib Abdellah et Mohamed Benlahcène, tout en congédiant 270 ouvriers.

Contraint à vivre une situation de pauvreté, de misère et de despotisme, en dépit d’un travail pénible et pour lequel ils ne sont point rémunérés à juste titre, jetés en prison en cas de revendication, les travailleurs se révoltent alors, en acquérant un degré de prise de conscience jamais égalé. Un seul leitmotiv domine la scène : le colonialisme : source de misère. Une cohésion naît alors entre les différents syndicats et le mouvement national, avec un seul objectif pour tous : l’indépendance, décliné à toutes occasions de rassemblements, de discours, de déclarations et même de manifestations à travers les rues de la ville.

Il était devenu indubitablement nécessaire de serrer les rangs, syndicalistes, travailleurs et citoyens, face aux manœuvres divergentes de l’administration colonisatrice, qui tout en s’assignant le droit de profiter de toutes les ressources de la région, ne privait pas ses compatriotes français, de beaucoup d’avantages, au détriment des Algériens, plongés dans la misère (exonération d’impôts, logements, etc.). Après le combat politique et social, travailleurs et fellah, privés du plus humble de leur droit, prennent davantage conscience de la situation. Ce sont là, alors, les véritables prémices de l’avènement de la lutte de Libération.



Les manifestations



Le 19 mai 1951, des citoyens de la ville de Béchar, et à leur sortie d’un cinéma, organisent une manifestation en scandant «Libérez Khider - Vive Khider». Ces manifestants, pour la plupart des jeunes, dénoncent le jugement injuste à l’encontre de militants et à leur tête Mohamed Khider. Sourde oreille de la part du pouvoir colonisateur. Une manifestation qui n’est qu’un embryon, comparée à celles qui se déroulaient à travers tout le pays. Bien entendu, ce sont deux forces inégales qui se retrouvent, comme dans toute situation identique, face à face : la force morale des manifestants et la force répressive du colonisateur.

Les forces de police interviennent alors, comme à l’accoutumée, pour procéder à des arrestations abusives de manifestants, tout en s’octroyant aussi le droit de tabasser bien d’autres.

Il est à noter que cette manifestation populaire revendiquait, entre autres, le respect de l’immunité parlementaire du député Mohamed Khider et que la commission parlementaire française avait décidé de sa levée, sous prétexte qu’il avait participé à une conspiration contre la sécurité de l’Etat français et qu’il était l’instigateur du braquage du bureau de poste d’Oran.

Voilà donc un pan des manifestations du mouvement national qu’aura vécues la région de Béchar, à l’instar de toutes les autres régions du pays. Il se sera beaucoup plus agi, aussi, de se remémorer ce qu’a pu endurer une frange de notre société, les mineurs de fond, comme on les appelle, et dont beaucoup d’entre eux, qui ont survécu après l’indépendance, n’ont pas été épargné par cette maladie connu du milieu : la silicose.

Ramdane Bezza