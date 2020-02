Affaire Kamel Chikhi alias Â« El Bouchi Â» : Des peines de 2 et 10 ans requises contre six accusÃ©s

Des vices de procédure «pour impliquer des ex-hauts responsables»

Le parquet près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’Hamed a requis, hier, une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de dinars, à l’encontre de l’accusé principal Kamel Chikhi, alias El Bouchi, poursuivi dans cette deuxième affaire de corruption, pour «trafic d’influence et perception d’indus cadeaux».

La même peine a été requise contre l’ancien P/APC de Ben Aknoun, Kamel B., pour abus de fonction et trafic d’influence. Le parquet a également requis une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA, à l’encontre de Djalal Eddine, fils de l’ancien wali de Relizane pour perception d’indus cadeaux. Une peine de 6 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA, contre Abdelkader B., ancien chauffeur de l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel. Le parquet a également requis une peine de 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA à l’encontre de trois autres accusés, à savoir Khaled T. et deux ex-procureurs près le tribunal de Boudouaou, Hadef M. et Youcef S.

Il s’agit de la deuxième affaire dans laquelle est impliqué l’homme d’affaires Kamel Chikhi.

9h52, l’accusé principal, Kamel Chikhi, arrive dans la salle d’audience. Il est suivi de Chafik Hamel. Contrairement aux autres accusés en détention, il a été transféré de la prison de Koléa, pour comparaître en sa qualité de témoin, dans cette affaire. Les six accusés en détention étaient assis dans le box.

9h54, le président de l’audience annonce l’ouverture du procès. Le greffier a commencé par confirmer la présence des accusés dans cette affaire ainsi que les 29 témoins, parmi eux, Hamza Zoukh, fils de l’ex-wali d’Alger et des officiers de police dont 16 étaient absents. Le juge a également confirmé la constitution des avocats de la défense et de la partie civile.

10h03, Kamel Chikhi se présente à la barre à la demande du président de l’audience, afin de répondre des chefs d’inculpation, notamment trafic d’influence. «Je rejette toutes ces accusations», a-t-il lancé d’emblée, quand le magistrat l’a interrogé sur sa relation avec Djalal L., fils de l’ancien wali de Relizane, qui aurait joué le rôle d’intermédiaire entre l’ex-P/APC de Ben Aknoun et Kamel Chikhi, pour permettre à ce dernier de construire une tour de 18 étages, malgré les réserves de l’administration. «C’est une procédure légale. J’ai acheté le lot de terrain avec carnet foncier pour un projet promotionnel. J’ai déposé une demande de permis de construire. Tous les documents sont dans le dossier». Il est interrompu par le juge qui l’a confronté à des enregistrements vidéo le montrant en train de remettre un sac d’argent à Djalal Eddine L. «Djalal est mon voisin et ami de longue date. Il m’a proposé la vente de la villa familiale à 10 milliards de centimes. Je lui avais remis une avance de 4 milliards de centimes en deux fois, mais l’affaire a traîné à cause du refus des héritiers. Alors j’ai décidé de récupérer mon argent», dit-il. Kamel Chikhi a reconnu avoir chargé Djalal d’entreprendre des démarches pour l’obtention d’un permis de construire d’une tour de 15 étages à Ben Aknoun, «parce que j’étais aux Lieux Saints». Le document a été effectivement délivré par le P/APC de l’époque, Kamel B., mais vite annulé par son successeur.

Le juge lui a rappelé que l’administration a émis des réserves parce que le terrain ne pouvait servir pour une telle construction. «C’est après 4 mois que le nouveau P/APC m’a envoyé un huissier de justice pour la suspension du permis de construire.» Chikhi s’est défendu, en affirmant qu’il a saisi le tribunal administratif pour trancher dans cette affaire. «Mais, dit-il, l’audience a été programmée après ma mise en détention. Je n’ai pas eu gain de cause dans toutes les affaires au niveau de la justice depuis cette affaire maudite de cocaïne». Le juge l’a également auditionné sur les raisons réelles du recours aux caméras de surveillance. «J’ai 30 bureaux au niveau de ma société. Même la cuisine est dotée d’une caméra. Je n’ai pas fait des études et la caméra est un moyen pour m’orienter et être au courant de tout ce qui se passe dans ma société», soutient-il.

Interrogé sur sa relation avec l’ancien P/APC de Ben Aknoun, Kamel B., «localisé» dans son bureau en possession d’un registre officiel d’enregistrement des documents et du cachet officiel, Chikhi a expliqué que le maire s’est déplacé à son bureau parce qu’il y avait urgence suite à l’effondrement de la clôture du cimetière situé près de son projet. Le procureur de la République lui lance : « C’est l’administration qui est venue vers vous ! Le P/APC s’est déplacé à ton bureau ?» Kamel Chikhi répond qu’il y avait une urgence. «Je n’ai vu le P/APC qu’une fois», a-t-il indiqué. Mais le juge revient sur les enregistrements vidéo. «On t’entend demander au maire de te délivrer le permis de construire par n’importe quel moyen, et lui te répondre : Zid soualah (ajoute d’autres choses) mais à l’insu du SG de l’APC». L’accusé a maintenu ses déclarations : «Je suis le père des zaoualia (pauvres). Le P/APC parlait du couffin de ramadan et m’a demandé d’augmenter le budget alloué à la commune de Ben Aknoun, qui a bénéficié je pense d’une enveloppe de 50 millions de centimes, mais j’ai insisté sur l’anonymat et je lui ai dit que même le SG ne doit pas savoir que je suis le bienfaiteur».



Un ex-haut responsable était ciblé



Interrogé sur sa relation avec Khaled T., soupçonné d’avoir aidé Kamel Chikhi à obtenir un permis de construire, l’accusé est affirmatif : «C’est un ami. Quand je suis revenu de la Omra je lui ai offert deux flacons de parfum. Il n’est pas intervenu en ma faveur, mais il était ciblé. Les enquêteurs de la Gendarmerie ont exercé sur moi une forte pression, durant le mois de ramadan, pour que je reconnaisse détenir le numéro de téléphone de son père et que j’ai des liens avec lui. Monsieur le président, je n’ai jamais rencontré ce responsable. Son fils ne m’a jamais rendu service. Nous sommes victimes de l’ancien régime. Son père était ciblé». Concernant ses liens avec le chauffeur personnel de l’ancien DGSN, il a affirmé qu’il le connaît depuis 17 ans. «Je l’invitais souvent chez moi pour la rupture du jeûne. Oui, je lui avais prêté 70 millions de centimes et il en a remboursé 50». Interrogé sur la facilitation des procédures dont il bénéficiait lors de ses déplacements au niveau de l’aéroport international d’Alger, grâce à l’intervention de cet ex-chauffeur, Kamel Chikhi a affirmé qu’il était soumis à la fouille comme tout citoyen. De même pour l’enquête policière, l’accusé a nié toute intervention du chauffeur de Hamel. Il a également innocenté les deux magistrats poursuivis dans cette affaire. «Ils m’ont saisi pour l’achat de deux appartements, mais suite au refus de la banque de leur octroyer un crédit, ils ont annulé l’achat et récupéré l’avance.» «Je n’ai aucun dossier, ni document, ni affaire au tribunal de Boudouaou», dira-t-il. Les autres accusés sont revenus sur leurs déclarations devant les enquêteurs de la section de recherches de la Gendarmerie d’Alger. «Nous avons déposé plainte auprès du tribunal militaire de Blida, avec des certificats. Nous avons subi une forte pression et des violences pour impliquer des hauts responsables. Nous étions obligés de signer les PV d’auditions», ont déclaré l’ancien P/APC de Ben Aknoun, Djalal L., et l’accusé Khaled T. Ce dernier a nié tout lien avec les accusés, à l’exception de Kamel Chikhi. «J’ai connu les autres accusés lors de ma détention. J’ai été interrogé par les enquêteurs de la GN cinq fois, alors qu’un accusé dans un homicide est auditionné deux fois seulement. Je ne savais pas pourquoi j’étais placé sous mandat de dépôt. J’ai demandé aux enquêteurs de justifier les accusations par un document ou des preuves. Kamel est mon voisin et m’a offert deux flacons de parfum» a-t-il déclaré, soulignant qu’il était soumis à interrogatoire et que son état de santé s’est dégradé à cause de «ce harcèlement». Sabrina S., médecin à l’établissement pénitentiaire d’El Harrach, s’est présentée à la barre comme témoin. C’est elle qui a signé l’autorisation de transfert de Khaled T. de la prison vers le siège de la Section de recherches de la GN de Bab Jedid, alors que le médecin principal avait signalé que son état ne le permettait pas. Interrogée par le président de l’audience, elle a indiqué qu’il souffrait d’un pic de tension. «Nous avons relevé une tension de 17/10. Nous l’avons maîtrisée», a-t-elle répondu. Elle est tout de suite reprise par Me Nacera Ouali, membre du collectif de défense, qui lui demande pourquoi elle a changé le premier diagnostic. Pas de réponse. L’avocate a regretté, dans sa plaidoirie, les dépassements dont a été victime son client Khaled T. «qui, contrairement aux autres accusés, n’avait pas droit au contact avec sa famille», relevant que «l’audition des gendarmes a porté sur son père». L’ex-chauffeur de Hamel, qui a été entendu par le parquet du tribunal militaire de Blida, sur les prétendus dépassements de la GN lors de l’enquête préliminaire, a déclaré que les enquêteurs lui ont suggéré d’impliquer l’ancien DGSN et sa famille dans l’affaire de Kamel Chikhi. «J’ai dénoncé cela, avant la chute de l’ancien régime et du ministre de la Justice, Tayeb Louh, et le commandant de la GN, le général Ghani Belksir. Un certain colonel Z s’est présenté comme procureur. J’étais auditionné par un capitaine et je conteste le PV», a-t-il insisté. Pour les deux ex-magistrats écroués, il s’agit de «la défense de leur dignité et de l’image de la Justice algérienne». Face à leurs anciens collègues, ils ont affirmé avoir agi comme tout citoyen en quête de logement. «J’ai vendu mon véhicule pour lui remettre une avance. Mon souci majeur était de donner un toit à mes enfants», dira l’un d’eux. Ils ont assuré n’avoir rendu aucun service à l’accusé principal.

11h47, fin des interrogatoires. Le tribunal a entamé l’audition des témoins. Chafik Hamel, en détention provisoire, a comparu comme témoin, niant toute relation avec Kamel Chikhi par l’intermédiaire du chauffeur de son père. Des officiers de la Direction des Renseignements Généraux et de la PAF se sont succédé à la barre en tant que témoins. Si certains ont rejeté tout lien avec Kamel El Bouchi, un commissaire divisionnaire de la PAF a affirmé que l’ancien chauffeur de Hamel est intervenu en faveur de Kamel Chikhi à l’aéroport pour faciliter la procédure administrative. Le représentant du Trésor public, qui s’est constitué partie civile, a demandé 6 milliards de centimes de dommages à verser par l’accusé principal et 1,5 milliard aux autres accusés. Dans sa plaidoirie, Me Miloud Brahimi a affirmé qu’aucun accusé dans cette affaire ne devrait être mis en détention. «La justice est atteinte d’une forte maladie, une gangrène», a-t-il dit. Les plaidoiries se sont poursuivies jusqu’à une heure tardive.

Neila Benrahal