Aquaculture : M. Ferroukhi Ã©voque l'Ã©change d'expÃ©riences avec l'ambassadeur de chine

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a reçu mardi à Alger l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, avec lequel il a évoqué les voies de développement de la coopération et l'échange d'expériences en matière de pêche et d'aquaculture, a indiqué un communiqué du ministère.

«Lors de cette audience, les deux parties ont évoqué les voies de coopération dans le domaine de l'aquaculture en vue de bénéficier de l'expérience chinoise en la matière et d'intégrer de nouvelles espèces à l'activité de l'aquaculture, tels le mérou et les algues marines», a précisé le communiqué.

MM. Ferroukhi et Lianhe ont également passé en revue les relations bilatérales unissant les deux pays en matière de pêche et d'aquaculture ainsi que les moyens de leur promotion et diversification. Ils ont abordé aussi les questions de développement des petites et moyennes entreprises (PME) activant dans le domaine de l'aquaculture au profit des jeunes.

De son côté, l'ambassadeur chinois a fourni un aperçu général des relations politiques et économiques distinguées unissant les deux pays.