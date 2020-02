Le ministre de l'Industrie reÃ§oit l'ambassadeur de Singapour : La coopÃ©ration et le partenariat Ã©conomiques au centre des entretiens

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a reçu mardi l'ambassadeur de Singapour en Algérie, Mohammad Alami Musa, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de développer et de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine économique, indique un communiqué du ministère. Lors de la rencontre tenue au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales entre l'Algérie et Singapour et les voies et moyens de renforcer la coopération économique bilatérale, notamment dans le domaine industriel, précise le communiqué. Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué les domaines propices à l'établissement de projets de partenariat mutuellement bénéfiques, à l'instar des secteurs des Mines, de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique.