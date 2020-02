Commissaires aux comptes : Assises nationales les 7 et 8 mars

La Chambre nationale des commissaires aux comptes (CNCC) tiendra ses 8es Assises nationales, les 7 et 8 mars prochain à El Oued, sous la thématique de la gouvernance d'entreprise. M. Larbi Redjimi, président du conseil national, indique que l’un des principaux points à aborder lors de ces assises porte sur l’optimisation des mécanismes de perfectionnement de la gestion et du contrôle des finances des entreprises.

Dans une conférence de presse hier à l’hôtel Mercure, il a rappelé la principale mission des 2.591 commissaires aux comptes, qui consiste à auditer et à certifier les comptes des entreprises publiques et privées, les partis et les associations. Il a dans ce sens rappelé que le thème choisi pour ces 8es assises n’est pas fortuit dans la mesure, explique-t-il, où il s'inscrit en droite ligne avec l'intérêt manifeste qu'accordent les pouvoirs publics au développement de l'entreprise, placée au cœur du projet de renouveau contenu dans le Plan d'action du gouvernement. Le conférencier expliquera que ces assises d’envergure internationale traiteront notamment du volet de la formation et de l'actualisation des textes juridiques afférents à cette activité afin de mieux l'adapter aux normes internationales. Quelque 600 représentants d’entreprises publiques et privées, de hauts cadres relevant des ministères de la Justice et des Finances, des responsables d’institutions publiques ainsi que des experts nationaux et étrangers prendront part à cette importante rencontre. L’on peut citer, entre autres, Tarek Kour, président de l’Organe national de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, Abderrahmane Benkhalfa, ancien ministre des Finances et consultant international, Djaoued Salim Allal, vice-président du Forum des chefs d’entreprise, Charles René Tandé, président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables de France, et Mohamed Berkache, cadre au ministère des Finances et membre du groupe de travail chargé de la révision du système comptable financier. L’événement sera marqué par une série d’exposés traitant essentiellement de l’apport des commissaires aux comptes à la gouvernance des entreprises et sera sanctionné par des recommandations à remettre aux pouvoirs publics et notamment au Premier ministre.

M. Redjimi fera également savoir que ces 8es assises offrent également l’opportunité pour cette catégorie professionnelle de « remettre sur la table leur revendication portant élargissement de leur champ d’intervention». Nous souhaitons que les communes, les wilayas et les universités qui dépensent des budgets considérables soient également contrôlés par les commissaires aux comptes», souligne le conférencier. Un guide des normes internationales spécifiques au secteur public est actuellement en cours d’élaboration par les autorités, il sera en vigueur à partir de 2023, fait-il savoir.



Aucun commissaire aux comptes poursuivi pour corruption



Le président du Conseil national de la CNCC a été par ailleurs interpellé par les journalistes au sujet des entreprises impliquées dans les affaires de corruption actuellement en cours de traitement par la justice. Et pour cause, ce sont bel et bien les commissaires aux comptes qui certifient, comme cité plus haut, les bilans financiers des entreprises, tel que stipulé par la loi. M. Redjimi a assuré qu’aucun des 2.591 commissaires aux comptes du pays «n’est poursuivi en justice dans le cadre des affaires de corruption». «Je n’ai pas eu de révélations au sujet de l’incrimination de commissaires aux comptes» a-t-il insisté. A rappeler que la CNCC est une institution professionnelle d’intérêt public créée en 2011. La CNCC est gérée par un conseil national composé de 9 membres, élus pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, et un représentant du ministère des finances qui siège sans voix délibérative, mais qui signe, en revanche, le PV de réunion avec le président dudit conseil avant de le transmettre au ministre des Finances.

