Vignette automobile 2020 : La pÃ©riode d'acquittement fixÃ©e du 1er au 31 Mars

La période légale d’acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2020 débutera le dimanche 1er mars à partir de 8h et prendra fin le mardi 31 mars à 16h. C’est ce que vient d’annoncer la direction générale des impôts en direction des propriétaires de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires et de véhicules de transport de voyageurs, tout en précisant que les tarifs des vignettes automobiles pour cette année restent inchangés. La DGI, qui affirme avoir mobilisé tous les moyens pour que cette opération se déroule dans de meilleures conditions, rappelle par la même occasion que les vignettes automobiles sont disponibles auprès des recettes des impôts et des bureaux de postes. «A cet effet, et afin d’éviter tout désagrément éventuel, notamment la formation de files d’attente devant les points d vente des vignettes, les propriétaires des véhicules sont invités à ne pas attendre les derniers moments pour s’acquitter de cette obligation légale», recommande la DGI. Dans le même contexte, cette dernière tient à signaler «que toute vignette automobile achetée et non conforme au tarif légal, tel que mentionné dans le tableau des tarifs» mis à la disposition des concernés, «entraîne le retrait de la carte d’immatriculation, qui ne sera restituée au propriétaire qu’après présentation d’une vignette conforme, majorée d’une amende de 100%». Par conséquent, «les automobilistes sont priés de s’assurer du tarif légal de la vignette avant son acquisition». Aussi, la DGI tient à préciser que «la carte provisoire de circulation (carte jaune) tient lieu de carte d’immatriculation (carte grise)» et que «par conséquent, la vignette devient exigible, dans un délai d’un mois, à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national». Le communiqué de la DGI indique également que pour «les véhicules utilitaires, le tarif des vignettes est fixé selon le Poids Total en Charge (PTC) et non pas selon la Charge Utile (CU)». L’acquittement de la vignette étant obligatoire, les propriétaires de véhicules doivent savoir qu’«en vertu des dispositions de l’article 308 du Code du Timbre, le défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise du véhicule donne lieu à l’application d’une amende fiscale, égale à 50 % du montant de cette vignette». Pour plus de détails sur les tarifs, la direction générale des impôts a mis à la disposition des propriétaires de véhicules concernés un tableau récapitulatif des différents montants à verser à ce titre de la vignette automobile selon les paramètres de l’âge, la catégorie et la date de mise en circulation du véhicule.

D. A.