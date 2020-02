Finance islamique : gÃ©nÃ©ralisation prÃ©vue en mars prochain

«Après avoir connu une avancée appréciable ces derniers temps, le projet de généralisation de la finance islamique verra le jour avant la fin du premier trimestre en cours», a déclaré, récemment, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya.

Après la BDL, la CNEP et la BADR, des banques publiques qui proposent depuis l’année passée des produits financiers tels que le «takaful», la «Tijara tamlikia» et autres crédits immobiliers, la finance islamique devra être généralisée à partir du mois de mars prochain à tous les établissements financiers. Le règlement de la Banque d'Algérie de janvier 2018 intervient à cet effet pour permettre aux banques d’adopter la finance participative (islamique) en fusionnant l'activité conventionnelle et l'activité participative en vue d'attirer une partie des capitaux du marché parallèle regroupant un tiers de la masse monétaire en circulation, soit 4.500 milliards de DA dont 2.000 milliards sont destinés au financement du foncier et le commerce et le reste est thésaurisé.

Représentant 83% du marché bancaire, les banques publiques ont procédé, depuis la publication du règlement de la BA, à la formation de leurs fonctionnaires en matière de finance participative, mettant en place des guichets spéciaux pour ces produits et en utilisant des systèmes informatiques et comptables adaptés à ce système hybride. Nombreux sont les économistes et experts en la matière qui vantent les avantages de ce type de finance, très prisé par la population algérienne. Pour les experts, cette mesure permettra, dans un premier temps, d’attirer une partie importante de l'argent qui circule dans le circuit informel, et de constituer, par la suite, une source de financement pour l’économie nationale. Ils affirment que la finance islamique peut atteindre cet objectif, surtout si elle est accompagnée par une implication fiscale et l’élargissement de l’investissement économique. Les spécialistes appellent également à la mise en place d'un groupe de travail pour l'élaboration d'un cadre juridique organisationnel qui aidera à élargir les transactions financières islamiques, notamment en émettant des emprunts souverains et la création de mutuelles d'assurance et de réassurance.

La priorité devrait être accordée à la formation d’un personnel qualifié et maîtrisant la commercialisation et la promotion des produits bancaires islamiques. Les pouvoirs publics œuvrent à l'élaboration d'une stratégie visant à tirer profit de l'expérience internationale en matière de formation dans le domaine de la finance islamique. Des institutions britanniques activant dans le domaine de la finance islamique ont été, déjà, contactées en vue de tirer profit de leurs expériences. Il est attendu la création des directions de crédit islamique au niveau de ces banques visant à encadrer l'activité des fenêtres des produits financiers islamiques.

Sarah Benali Cherif