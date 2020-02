Salle Ibn Zeydoun : La musique traditionnelle japonaise Ã  lâ€™honneur

Le Wadaïko, tambour japonais et le Shinobue, flûte traditionnelle japonaise, étaient à l’honneur, mardi dernier en soirée, lors d’un concert de la troupe Wagaku-Miyabi, à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth. Ce concert dédié à la musique traditionnelle japonaise est une occasion propice pour faire découvrir aux Algérois la culture asiatique. Baptisé "Wagaku Miyabi" (tambour et flûte), cette soirée est une initiative de l’ambassade du Japon en Algérie. Ce concert de tambour et de flûte traditionnelle japonaise a été animé par la soprano, Hara Yoshiko, au tambour aux côtés de kojima Yoko, à la flûte japonaise. Ainsi, les présents de la salle Ibn Zeydoun de L’OREF ont été fascinés par le spectacle de chants et de musique traditionnels japonais.

Les deux artistes, vêtues de kimono noir et rouge, ont été chaleureusement accueillies par les présents de la salle Ibn Zeydoun, dans un décor 100% japonais, dont la façade était rehaussée pour l’occasion de paravents disposés en ligne brisée, ornée d’une soie violacée. Ainsi c’est dans une ambiance spirituelle, plus d’une heure de temps, que les spectateurs, venus très nombreux ont pu apprécier le duo venu d’Allemagne. Les deux artistes ont subjugué l’assistance à travers une dizaine de morceaux dans une pureté musicale très homogène de tradition nipponne. Très dynamiques, semant la joie parmi les spectateurs, le duo japonais a interprété des airs aux gammes pentatoniques étalées sur des rythmes ternaire, avec au programme «Tao par Basara Aki et Koizumi Naoré», «Kagari Dengaku par Toki Tatara», «Buchiawaze Taiko» (une chanson populaire de Chiba), «Kokiri Kobuchi» (chanson populaire de Toyama), «Takeda No Komoriuta» (chanson populaire de Kyoto), «Retsu par Sato Bunta», «J-Pop Now» et «Fiesta» par Kojima Yuko, «J-Pop». Le duo a en outre interprété «Peuple de Tsugarui nature», Senbon-Sakura, Hatsune-Mika». Les deux artistes ont, par ailleurs, surpris le public algérois avec l’interprétation de la célèbre bande dessinée et film d’animation au Japon «Naruto». Et d’enchainer avec «Desert Rose», un titre signé Cheb Mami et Sting, puis une chanson légendaire, «Ya lawled dirou hala» du groupe mythique «El Bahara» de Sadek Djemaoui.

Sihem Oubraham