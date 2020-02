projection du film Ceux qui travaillent Ã€ lâ€™institut franÃ§ais dâ€™Alger : Un regard glacial sur la sociÃ©tÃ© de consommation

Sorti en 2019, ce premier long métrage de fiction du Suisse, Antoine Russbach, est un drame social sur les dérives d’un capitalisme forcené. Un récit poignant sur le désarroi et la solitude d’un cadre supérieur d’une entreprise de frêt maritime.

Franck Blanchet, le personnage principal, interprété avec beaucoup de sincérité et de talent par Olivier Gourmet, se fait virer sans ménagement par son employeur, malgré son assiduité et son dévouement au travail. Une faute grave lui a coûté très cher, notamment son confort matériel. Celui qui, sans cligner des yeux, jouait au bourreau du travail, convaincu que l’épanouissement personnel passe par cet acharnement au labeur, se retrouve chômeur paumé, tétanisé par la honte du désœuvrement. C’est la descente en enfer avec son lot de brimades, de désillusions. Il subit ce licenciement avec amertume. La mise au banc par une corporation qui faisait semblant de l’aduler, les humiliations et les avanies vécues ors de la recherche d’un nouvel emploi, la dissimulation des regards des proches, profondément ébranlé dans ses convictions, trahi par un système auquel il a tout donné...., le poussent à remettre sa vie en question. Franck Blanchet s’aperçoit qu’il n’est qu’une incarnation désuète d’un capitalisme traditionnel, totalement caduque ; une victime de la société de consommation.

Il a une vision très manichéenne de la vie. Pour lui, il y a ceux qui travaillent et il y a les autres. Personnage acariâtre, profondément désenchanté, dopé par des valeurs surannées, il ne supporte plus son statut de désœuvré de luxe. Ses amis, ses connaissances ne lui sont plus d’aucune utilité. Il s’insurge contre son entreprise qui le jette comme un vieux chiffon usé.

Pour cet individu qui pensait que pour être quelqu’un, il faut placer son travail au dessus de tout, c’est tout une croyance de marbre qui s’effondre. Le travail est une question d’honneur et il faut s’y consacrer en permanence. Sans quoi, la vie n’a aucun sens. Autant de certitudes, inculquées «à la trique » par une rigueur de Spartiate, s’écroulent comme un château de cartes. Le cinéaste nous montre un homme tourmenté, totalement démuni, dés lors qu’il est privé de sa dose quotidienne de labeur mais souffrant moralement de la perte de son prestige social et professionnel, des avantages qu’il tire de sa désormais ex-fonction. Le spectateur est quelque peu dérouté.

Traditionnellement, quand une entreprise va mal, ce sont les ouvriers qui «trinquent», ceux d’en bas. Dans le film, ce sont les cols blancs, cette élite que l’on suppose à l’abri du besoin, à qui on fait croire qu’elle appartient au cercle très restreint des dominants, des intouchables, des nantis, qui n’est finalement qu’une main-d’œuvre entre les mains des vrais décideurs, une main-d’œuvre corvéable et malléable à souhait, uniquement galvanisée par le goût du lucre, la garantie de salaires faramineux. Antoine Russbach nous invite à réfléchir sur la société de consommation, que tout le monde dénonce du bout des lèvres, car elle offre une vie confortable pour celui qui arrive à s’y accommoder ou à s’assurer un strapontin de luxe.

Le réalisateur n’est pas dogmatique, ni accusateur, il ne prend pas position et laisse le spectateur juger de lui-même. Mais ce dernier est en droit de se demander jusqu’à quelle limite le travail fait perdre des valeurs fondamentales, vous dépouille de vos convictions, vous pousse à faire des concessions quand ce ne sont pas des compromissions coupables. Antoine Russbach ne fait pas de morale.

Il met en scène une réalité, celle d’un monde du travail cynique, qui souvent ignore l’humain. Au delà du naufrage implacable d’un armateur qui se perd dans un univers qui se transforme en un véritable calvaire, le film pose un regard sans dolorisme, ni apitoiement sur la cupidité d’un mode de vie contemporain, sur les effets délétères d’un système qui n’a de considération que pour le profit.

M. Bouraib