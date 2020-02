Grand angle : Une menace payante

La menace proférée par le président tunisien, Kaïs Saïed, de dissoudre le Parlement et de rendre la parole au peuple pour des élections législatives anticipées, si le gouvernement Elyes Fakhfakh n’obtient pas la confiance des députés, n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Mieux encore, elle a été payante. Pour preuve, après le 17 février, date à laquelle il avait reçu le président de l’Assemblée tunisienne des représentants du peuple (ARP) et également leader du mouvement Ennahdha, la situation s’est décantée. Dans la foulée de cette rencontre, le bureau du Parlement s’est réuni et a décidé de tenir, le 26 février, une séance plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement proposé. Et mieux encore, des médias tunisiens ont assuré que le vote passera comme une lettre à la poste puisque Fakhfakh est quasi-assuré d’obtenir la confiance du Parlement. Les 109 voix sur les 217 nécessaires pour se faire seront largement acquises tant les formations politiques le soutenant comptabilisent quelque 121 voix. Et pour cause, à défaut de gouvernement validé par le Parlement, Kaïs Saïed serait passé à l’action et aurait eu jusqu’au 15 mars pour annoncer la dissolution de l’Assemblée. Un scénario qui n’agrée pas Rached Ghannouchi qui est loin d’être assuré de garder la main mise sur le Parlement à l’issue d’une élection anticipée. Toutefois, force est de croire que si le président tunisien a eu recours aux grands moyens pour faire passer le gouvernement, c’est surtout parce qu’il est conscient que le pays ne peut plus se permettre de perdre du temps. La situation de blocage politique qui dure depuis quatre mois est préjudiciable pour la Tunisie qui déjà fait face à de nombreuses difficultés depuis la révolution de 2011. Plus encore. Parce que les défis qui se posent au pays sont énormes, la mise en place d’un nouvel exécutif est plus qu’urgente. L’économie tunisienne a du mal à décoller d’où l’incapacité à résorber le chômage élevé parmi les jeunes. Aux attentes socio-économiques auxquelles le nouveau gouvernement est tenu d’apporter des réponses, il y a aussi le défi de la lutte contre le terrorisme qui doit être également relevé pour donner des signaux rassurants aux touristes étrangers. C’est dire que le nouveau gouvernement qui, sauf coup de théâtre de dernière minute, sera à pied d’œuvre dès aujourd’hui aura fort à faire.

Nadia K.