Poursuite de l'occupation marocaine et violation des droits du peuple sahraoui : L'Afrique du Sud prÃ©occupÃ©e

Le Vice-ministre des affaires étrangères de l'Afrique du Sud, Alban Potts, a exprimé, mardi, la préoccupation de son pays en raison de la persistance de l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc, depuis près de quatre décennies. Dans son discours prononcé lors de la 43e session du Conseil des droits de l'Homme de l'Onu à Genève, le diplomate sud-africain, a dénoncé la violation flagrante du droit international qui sape les efforts de la communauté internationale pour la résolution du conflit au Sahara occidental, affirmant que «Pretoria espère contribuer d'une manière efficace, et donne une impulsion au peuple sahraoui pour obtenir son droit à l'autodétermination».

Pour M. Potts, la détérioration de la situation des droits de l'Homme dans cette dernière colonie en Afrique, suscite beaucoup l'intérêt du gouvernement sud- africain, qui «renouvelle une fois de plus son appel à toutes les parties internationales pour qu'elles veillent à ce que le peuple sahraoui jouisse des droits prévus par le droit international afin d'obtenir son droit à l'indépendance et à la paix».

Le discours prononcé par M. Alban Potts, mardi à Genève, reflète en grande partie la volonté de l'Afrique du Sud, et son intérêt pour la cause sahraouie. Il a réitéré le ferme soutien de son pays, à la lutte du peuple sahraoui, et la voie du règlement tel que défini par le droit international et les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité relatives au dossier.

Il convient de noter que l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus actifs du Groupe de Genève pour soutenir le Sahara occidental, et travaille fortement au niveau de l'ONU, et des organisations internationales pour défendre les droits du peuple sahraoui, et mettre en évidence la réalité des violations des droits de l'Homme et du pillage des ressources naturelles dans les parties occupées du Sahara occidental. Le Groupe de Genève, comprend des pays ayant des relations diplomatiques avec la République sahraouie Démocratique (RASD).