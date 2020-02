Tunisie : Le prÃ©sident du Parlement plaide pour une rÃ©conciliation nationale

Le président du Parlement tunisien, Rached Ghannouchi, a plaidé hier en faveur d’une initiative législative permettant de réaliser une réconciliation nationale et parachever la mise en place des instances indépendantes dont la Cour constitutionnelle, à l'ouverture de la séance plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement proposé par Elyes Fakhfakh. «L’instauration de la Cour constitutionnelle est une priorité nationale», a-t-il dit, ajoutant qu'il est aujourd’hui indispensable de rétablir la confiance entre les différentes composantes de la scène politique. La séance plénière de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP, Parlement), consacrée au vote de confiance au gouvernement proposé par le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, a débuté en présence de 180 députés. Le chef du gouvernement désigné, Fakhfakh, avait dévoilé, le 19 février courant, son cabinet ministériel, composé de 30 ministres et de 2 secrétaires d'Etat. Selon Fakhfakh, le nouveau cabinet ministériel fait l'objet d'un consensus entre les partis et blocs parlementaires associés aux concertations, dont les représentants ont signé, lundi, lors d'une réunion, le document contractuel relatif au plan d'action du gouvernement.