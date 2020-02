Jean-Christophe Rolland, prÃ©sident de la fÃ©dÃ©ration internationale dâ€™aviron : Â«inscrire la discipline aux jeux mÃ©diterranÃ©enS 2021Â»

En visite de travail à Alger, le président de la fédération internationale des sociétés d’aviron (FISA), Jean-Christophe Rolland, a tenu, mardi soir, une conférence de presse au siège du comité olympique algérien (COA) pour aborder plusieurs sujets d’actualité relatifs à cette discipline sportive.

Reçu par le président du COA, Mustapha Berraf, le membre du comité international olympique a été accompagné par Mehdi Garidi, le nouveau représentant continental de la FISA pour l’Afrique. «C’est une opportunité de présenter officiellement Mehdi Garidi, qui est natif d’Alger, au président du COA, mais aussi aux présidents de l’association et de tous les comités nationaux olympiques africains», a-t-il noté. Jean-Christophe Rolland a eu des entretiens avec le président su CAO et avec le ministre de la jeunesse et des sports, où il a été question d’aborder les prochains championnats d’Afrique d’aviron que l’Algérie devrait accueillir, ainsi que la tenue de cette épreuve aux jeux méditerranéens d’Oran 2021.

Pour ce qui est du niveau de l’aviron en Algérie, l’ancien champion olympique a fait savoir qu’il s’agit des pays leaders de ce sport en Afrique avec notamment de bons résultats à l’international. «Je suis très content de la manière dont la fédération algérienne développe et promeut l’aviron sur son territoire. Il y a de très bons résultats, il y a des médailles aux championnats africains, il y a des bateaux qui sont sélectionnés pour les jeux olympiques de Tokyo, c’était déjà le cas dans les précédentes éditions des jeux olympiques. Je dirai qu’il y a un bon niveau d’aviron en Algérie, un bon encadrement et de bons athlètes. C’est un sport très difficile et le niveau international est très haut, mais l’Algérie est l’un des meilleurs pays de l’Afrique dans cette discipline. elle parvient à se sélectionner et à réaliser de très bons parcours au niveau international.»

Le conférencier a, par ailleurs, souligné l’importance d’œuvrer pour inscrire l’aviron dans les disciplines des jeux méditerranéens qu’Oran en 2021. «L’aviron fait partie des Jeux méditerranéens depuis le début, et j’aimerai que cette tradition puisse perdurer. Je sais qu’il y a des difficultés, mais nous allons échanger avec les responsables algériens sur ce sujet tout en essayant de trouver des solutions aux problèmes que le comité d’organisation de cet événement pourrait avoir en ce qui concerne la tenue de l’épreuve d’aviron aux Jeux méditerranéens», a-t-il fait savoir.

De son côté, le président de la fédération algérienne de l’aviron, Mamoun Belabbas, a rassuré par rapport à la tenue des championnats d’Afrique d’aviron qui devraient avoir lieu à Alger au mois de septembre de l’année en cours. «Nous avons l’expérience pour organiser ce genre de manifestation continentale, avec notamment le soutien de la fédération internationale des sociétés d’aviron, du comité olympique algérien et du ministère de la jeunesse et des sports. Tout est prêt pour que cet événement soit réussi, que ce soit sur le plan sportif ou organisationnel», a-t-il rassuré.

Kader Bentounès