Dans la lucarne : L'USMBA mÃ©rite mieux

Le championnat national d'élite amorce un «virage» important avant que l'on atteigne le seuil de non retour, où chaque point perdu est décisif. Il est vrai que des équipes qui étaient dans une position peu enviable, à l'instar de l'USMA, le NAHD, l'USB et l'USMBA, sont aujourd'hui en train de se refaire une santé en se joignant à la course au titre comme c’est le cas aussi du CSC et de l'ESS. Ces deux équipes font même partie du groupe de tête, ce qui vérifie un peu l’adage : «Rien ne sert de courir, il faut partir à point». Ceci dit, parmi ces équipes qui ont revu à la hausse leurs ambitions, on peut citer l'USMBA, qui possède un vivier où beaucoup de clubs d'élite y puisent les meilleurs éléments. En dépit de cela, les Belabbèssiens tiennent la route avec 26 pts ; ce qui reste acceptable du fait que le maintien est dans leurs cordes. Ce club, qui se régénère en dépit du départ de ses bons joueurs, est en butte à de sérieux ennuis financiers qui rendent la situation au sein du club pour le moins intenable. Ce club n'a pas de sponsors ni d'entreprise qui puisse prendre en charge le côté financier et celui administratif. Si c'était le cas, l'USMBA ferait des merveilles. On avait vu cela lors du match de championnat entre le NAHD et l'USMBA au stade 20-Août, l'équipe de Bel Abbès n'avait pas d’équipement de rechange. Le gardien qui avait abimé son maillot n'avait pas pu le changer. C'est aussi le cas de Belhocine, le meilleur buteur de cette formation. Le club ne peut même pas assurer un équipement adéquat. Une situation qui pourrait lui jouer à l'avenir de mauvais tour, surtout que les arbitres sont sourcilleux quant à l'application de la règlementation en pareille situation. C'est vraiment dommage pour ce fleuron du football algérien dont les fruits de sa formation font le bonheur des autres clubs. Il est clair que les pouvoirs publics devraient tenter d'apporter leur contribution à un club qui mérite vraiment qu'on ne lui tourne pas le dos. Il reste une pépinière qu'il faut choyer et aider comme il se doit.

Hamid Gharbi