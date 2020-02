Tournoi international de futsal fÃ©minin : Bejaia accueille l'Ã©vÃ©nement

La troisième édition du tournoi international de Futsal féminin, organisé par le NC Akbou aura lieu du 1er au 5 mars prochain à la salle OMS de Bejaia. Cette compétition rentre dans le cadre des festivités de la journée internationale des droits de la femme et le dixième anniversaire de la création du NC Akbou. Huit équipes seront présentes à cet événement, dont quatre françaises et une marocaine. Outre le club hôte, on note aussi la participation de deux formations algériennes, à savoir le FC Bejaia et l'APDSN Féminin. Pour les équipes étrangères qui ont confirmé leur participation, on retient la présence du CD Goussainville (France), de la Selecao Paris (France), du CMO Bassens Bordeaux (France), du CS Lille Wazemmes (France) et de Hamar Ifri Oulmes (Maroc).

R. M.