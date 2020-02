Eliminatoires CAN-2021 : Zimbabwe â€“ AlgÃ©rie dÃ©localisÃ©

Sauf revirement de situation, le match Zimbabwe - Algérie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2021, se jouera sur un terrain et un pays neutres. La CAF a informé, mardi, la ZIFA, que les principaux stades du pays ne répondent plus aux normes internationales. La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) a annoncé, dans un communiqué publié avant-hier, 25 février 2020, que la Confédération africaine de football (CAF) n’a pas homologué les stades locaux. Les trois stades principaux du pays ; Barbourfields, Mandava et le National Sports Stadium, ne répondent pas aux normes de la CAF et de la Fifa, conformément au rapport de la commission d’inspection envoyée par l’instance africaine le mois de novembre dernier. «La ZIFA souhaite informer la famille du football et la nation qu’elle a reçu une correspondance de la Confédération africaine de football (CAF) l’informant que nos stades ne respectent pas les normes pour accueillir des matchs internationaux. Par conséquent, la CAF a décidé d’interdire à la ZIFA d’utiliser les stades locaux dans tous les matchs internationaux à venir», a indiqué l’instance zimbabwéenne dans un communiqué et d’ajouter : «La décision de la CAF s’inscrit dans le contexte d’une inspection menée en novembre 2019 et le rapport qui a suivi et a été diffusé le 1er décembre, lequel précisait les domaines à améliorer pour nos trois stades, Barbourfields, Mandava et le National Sports Stadium pour être pleinement homologués.» La fédération locale a annoncé qu’elle comptait faire appel de cette décision de la CAF et s’engage à mener les travaux nécessaires pour que l’un des stades puisse être homologué à temps. Mais tout porte à croire que le match Zimbabwe - Algérie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2021 (Groupe H), prévu le 29 mars prochain, se jouera sur terrain neutre.

La fédération zimbabwéenne est sommée de choisir un terrain neutre dans l’un des pays limitrophes. Récemment, l’hypothèse de voir le match délocalisé en Afrique du Sud était sérieusement posée. Pour l’heure, le match Zimbabwe - Algérie est officiellement délocalisé jusqu’à nouvel ordre, et la FAF a été informée dans une missive de la CAF de cette décision. Il est utile de rappeler que l’Algérie accueillera le Zimbabwe au stade Mustapha-Tchaker de Blida, le 26 mars prochain, à l’occasion de la manche aller avant de se recroiser, 3 jours plus tard, soit le 29 mars, pour la manche retour dans un pays et un stade à désigner.

Amar B.