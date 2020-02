Forum de la MÃ©moire:Lâ€™obligation dâ€™insÃ©rer des articles constitutionnels pour Â« prÃ©server Â» la mÃ©moire algÃ©rienne

Suite à l’engagement tenu par le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, sur la révision profonde de la Constitution, le forum de la Mémoire d’EL MOUDJAHID a organisé mercredi avec l’Association Machâal Echahid une conférence-débat sur la « protection des symboles de la révolution, les monuments historiques et les constantes nationales dans la nouvelle Constitution ».

D’anciens combattants de l’ALN, des juristes, des historiens qui sont intervenus en cette occasion, ont souligné la nécessité d’insérer de nouveaux articles dans la nouvelle Constitution, dans le but de préserver les symboles de notre histoire, notre lutte de libération nationale contre le colonialisme français. Les participants ont rappelé la récente déclaration du chargé de mission au niveau de la présidence de la République, M. Mohamed Laâgab, dans laquelle , il a précisé que le comité d’experts en charge de l’élaboration des propositions sur la révision de la Constitution, présidé par le professeur Ahmed Laraba, devrait achever ses travaux dans 15 jours, soulignant que « la première mouture de la loi fondamentale sera prête dans deux semaines ». Les intervenants ont tenu à préciser, « qu’il n’est pas question de continuer de traiter avec désinvolture, l’histoire algérienne et de maltraiter médiatiquement les combattants de l’ALN », appelant à mettre en place « une série d’articles constitutionnels dans le projet qui est actuellement en cours, afin de protéger les faits d’armes de nos combattants et chouhada », qui se sont sacrifiés pour libérer la patrie du diktat de l’armée française.

À cette occasion, le militant Salah Laaouir, qui compte parmi la première promotion de l’ENA, a consacré une grande partie de son intervention, à la protection de la Mémoire nationale, notamment que « nous savons tous que la France vise à plonger dans l’oubli, l’opinion publique, sur ses crimes commis en Algérie», tout en semant le doute sur le combat des Moudjahidine qui se sont sacrifiés pour la souveraineté nationale. C’est pourquoi, « il est nécessaire d’accorder de l’importance à la révolution algérienne, tout en maitrisant les personnes qui veulent travestir des évènements historiques et de remettre en cause « la cause des Chouhada et Moudjahidine », précisant que « les personnes qui adoptent ce genre de comportement n’auront pas d’avenir ».

Dans son intervention, la juriste fatma Zohra Benbraham a tenu à préciser, qu’il n’est pas question de fermer les yeux sur les « personnes qui nuisent au passé de l’Algérie », précisant « que notre passé aura des répercussions sur le futur du pays ».

Après avoir souligné que « l’ennemi de l’histoire c’est l’oubli », elle a mis l’accent sur « le droit du citoyen de connaitre son histoire véritable, sur l’obligation du chercheur d’agir pour vulgariser les évènements du passé ».

La France fait des efforts pour effacer la traçabilité de son existence sur le sol algérien

Dans son intervention, la spécialiste en droit a dit que « la France fait des efforts pour effacer la traçabilité de son existence sur le sol algérien », tout en « mettant les documents et les archives dans les tiroirs et les garder hors de portée des mains des chercheurs pour dissimuler ses agissements et sa politique nocive en Algérie ». Dans ce cadre, la juriste a dit que « la véritable histoire se fait à partir de données fiables ».

Lors de son allocution, le docteur d’Etat en droit, Saïd Mokaddem a insisté sur « la méthodologie de l’éducation et de l’enseignement en histoire ». Il a indiqué en ce sens, que « l’apprentissage de cette discipline » reste insuffisant au niveau des élèves , estimant qu’il « est de notre devoir, de notre droit de bâtir un système éducatif et d’enseignement basé sur la citoyenneté algérienne qui s’inspire de notre histoire».

En cette occasion, les intervenants ont précisé que « l’histoire ne doit pas être l’otage de certains responsables », qui « agissent selon leur humeur », d’autant plus que « la création d’une télévision thématique sur notre histoire est nécessaire». Dans le même cadre, les participants ont revendiqué une écriture de l’histoire par des plumes algériennes neutres, basées sur des références académiques ».

Hichem Hamza / Rédaction Web