Forum des femmes parlementaires du MENA : Une dÃ©lÃ©gation du Conseil de la nation Ã  Tunis

Le Conseil de la nation prendra part à un Forum des femmes parlementaires de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA) sur la formation et le réseautage, prévu les 26 et 27 février à Tunis (Tunisie), a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation.

Organisé par le Canada, en coopération avec le Forum des fédérations et le Centre des femmes arabes de formation et de recherche «CAWTAR», ce Forum vise «l'autonomisation économique des femmes et la définition des obstacles à l'égalité, a précisé la même source.

Il se veut également un espace d'échange des expériences et d'expertises dans le cadre d'un programme portant sur la violence contre les femmes, les objectifs du développement durable et la communication numérique.

L'ordre du jour portera sur «les femmes parlementaires comme acteurs dans le changement conformément aux clauses du programme de développement durable, notamment les objectifs relatifs à l'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme et la question des changements climatiques».

Il sera également question des «actes de violence contre les femmes en situation de paix et de conflit : le rôle des femmes parlementaires et des femmes pionnières dans la prévention contre la violence à l'égard des femmes, sous toutes ses formes politique, sexuelle, verbale et morale».

Le Conseil sera représenté par la vice-président du Conseil, Louisa Chachoua.