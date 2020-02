M. Boukadoum reÃ§oit le ministre de l'Aviation du Ghana

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, hier, le ministre de l'Aviation de la République du Ghana, Joseph Kofi Adda, indique un communiqué du ministère. L'entretien a porté sur «les relations bilatérales et les moyens de les développer et le soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales», ajoute le communiqué.